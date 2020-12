Nelson Piquet voltará ao esporte a motor brasileiro em 2021. Em parceria com os empresários Flávia Gulin e Edson Reis, o tricampeão mundial de F-1 firmou uma parceria para formar a equipe MX Piquet Sports, escuderia com sede em São Paulo que vai preparar dois carros na próxima temporada da Stock Car.

A equipe será comandada pelo engenheiro Carlos Chiarelli. Os pilotos confirmados são Nelson Piquet Jr, com o carro #33, e Sergio Jimenez, que correrá com patrocínio da Maxon Oil no Stock Car #73.

“A Stock Car se reinventou depois de 40 temporadas e o ano de 2021 promete muito”, disse Nelson Piquet. “Já fui patrocinador da categoria por meio da Autotrac, já patrocinamos carros na categoria e frequentei o evento por dois anos quando o Pedro Piquet estava na F-3 Brasil”.

“Quando o Nelsinho e o Jimenez apresentaram o conceito da equipe MX Piquet Sports, apoiei imediatamente. Eles são grandes pilotos e vamos fazer aquilo que sabemos de melhor para colocar os dois em condições de disputar vitórias na Stock Car”, comentou o tricampeão mundial de F-1.

A dupla que comandará os carros da MX Piquet Sports, Sergio Jimenez e Nelsinho Piquet, possui um grande currículo no esporte a motor, incluindo títulos de ambos nos principais campeonatos mundiais de carros elétricos do mundo. Nelsinho foi o primeiro campeão da Fórmula E, na temporada 2014-15, enquanto Jimenez triunfou na temporada 2018-19 do Jaguar iPace eTrophy.

O envolvimento da Maxon Oil no automobilismo brasileiro teve início justamente com Jimenez, em 2018, no Jaguar iPace eTrophy, além do Porsche Endurance Series. A marca também apoiou Edson Reis no Turismo Nacional e na Copa HB20.

"O automobilismo está no nosso DNA, e estar na principal categoria do Brasil parecia um sonho distante”, lembra Flavia Gullin, diretora da Maxon Oil. “Vínhamos desde 2019 trabalhando nesse projeto e tudo se alinhou para iniciar 2021 com ele concretizado. Já estamos presentes com excelentes pilotos nas categorias de base e agora vamos estrear na Stock Car com dois pilotos de ponta extraordinários, para marcar esse ano tão esperado”, completa a executiva.

“O ano de 2020 ainda não acabou e as novidades também não”, diz Henry Soares, Brand Manager da Toyota Gazoo Racing. “O time TOYOTA GAZOO Racing está muito contente em continuar com o piloto Nelsinho Piquet Jr fazendo parte de nosso time em busca de novas vitórias na temporada 2021. E gostaríamos de dar as boas-vindas ao piloto Sérgio Jimenez, que irá agregar ao time e à nossa marca”, finaliza Soares.

A Piquet Sports foi a equipe criada por Piquet para promover a transição de Nelsinho do kart para os monopostos, no início dos anos 2000. Depois de um projeto bem-sucedido no Brasil, a organização preparou carros na F-3 Britânica e GP2, disputando o título da atual F-2 contra Lewis Hamilton até a corrida final. A equipe encerrou as operações na Europa em 2010, mas segue ativa no kartismo, especialmente nos Estados Unidos.

Jimenez falou que está extremamente motivado para retornar à Stock Car em 2021, tendo uma relação com a família Piquet há décadas.

“Conheço o Nelson e o Nelsinho há décadas, desde meu início no kart. Sempre que entraram em alguma corrida com a marca Piquet Sports, foram protagonistas – até mesmo na GP2. Já tive a experiência de participar do desenvolvimento de uma equipe desde o lançamento na Stock Car e eles acabaram depois sendo campeões”.

“Estou extremamente motivado em retornar à Stock Car para a temporada completa em 2021, correndo na MX Piquet Sports. Tenho que agradecer o suporte da Maxon Oil, marca aliada de primeira hora nesse projeto. Espero retribuir sua confiança na pista”.

Já Nelsinho, que chega neste domingo como um dos pilotos com chances matemáticas de conquistar o título de 2020 da Stock Car, ressaltou a importância da categoria para o automobilismo nacional.

“Estou muito motivado com esse novo projeto. Tivemos grandes conquistas com a Piquet Sports no passado e sei que estaremos fortes para disputar o campeonato 2021. A Stock Car é uma grande categoria, que me recebeu de braços abertos. Tive três anos memoráveis competindo com as cores da Texaco e gostaria muito de retribuir lutando por mais um título com a marca”.

“Sei que minha história aqui está apenas começando e fico muito empolgado em partir para um novo projeto, especialmente pelo envolvimento de profissionais de destaque como meu pai, o Sergio Jimenez e todo o estafe que teremos trabalhando para estruturar a equipe”.

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Q4: A grande pole de Max Verstappen para o GP de Abu Dhabi

PODCAST: 'Show' de Russell pode gerar problema para Mercedes?