A Grande Final da temporada 2020 da Stock Car no autódromo de Interlagos foi repleta de ação. Em apenas uma corrida única de 40 minutos, tivemos a definição do campeão deste ano, sendo que 11 dos 25 pilotos do grid chegaram com chances matemáticas. No final, Ricardo Maurício entregou uma performance dominante após sair da pole, venceu e conquistou o tricampeonato da principal categoria do automobilismo nacional.

Os descartes da classificação foram aplicados após a etapa anterior em Goiânia e, com isso, a categoria ficou com 11 pilotos vivos na luta pelo título, já que a Grande Final em Interlagos oferecia 60 pontos ao vencedor.

Thiago Camilo seguiu na liderança após os descartes, mas viu sua diferença para Daniel Serra reduzir para apenas um ponto: 238 a 237. Em terceiro, o outro piloto da Eurofarma, Ricardo Maurício, com 231. Completando o Top 6, Ricardo Zonta com 226 e Gabriel Casagrande com 224, empatado com Rubens Barrichello.

Ainda na disputa, mas já mais atrás, Cesar Ramos (203), Allam Khodair (195), Gui Salas (190), Diego Nunes (185) e Nelsinho Piquet (180).

A Grande Final começou com um desfalque entre os candidatos ao título: Gabriel Casagrande teve resultados positivos e negativos em testes de Covid-19 feitos ao longo desta semana e, por precaução, a direção médica do evento preferiu vetar sua participação.

Na classificação do sábado, Ricardo Maurício brilhou para fazer a pole position, se colocando em uma posição muito importante na luta pelo título, enquanto Daniel Serra conquistou a sexta posição e Thiago Camilo foi eliminado ainda no Q1, saindo apenas de 17º.

Antes da corrida, a Stock anunciou os seis vencedores do Fan Push para a Grande Final: Rubens Barrichello, Nelsinho Piquet, Lucas Foresti, Thiago Camilo, Daniel Serra e Matías Rossi.

Na largada, Ricardinho Maurício largou bem e soube defender bem a pressão de Gaetano di Mauro, com Cesar Ramos mantendo-se em terceiro. Largando apenas em 21º, Cacá Bueno foi parar fora da pista ainda nas primeiras curvas.

Na volta seguinte, Zonta tentou ultrapassar Ramos, que se defendeu mudando a trajetória e, com isso, o piloto da Shell foi parar na grama, perdendo a quarta posição para Nelsinho Piquet. O incidente foi colocado sob investigação pela comissão. Mais atrás, Rubinho, em uma disputa com Diego Nunes, acabou dando um toque em Marcos Gomes por ter ficado sem onde ir, enquanto o piloto da Blau acabou travando as rodas e fazendo o S do Senna em uma trajetória mais aberta. Esse caso também foi colocado sob investigação, com drive through para o ex-F1.

Na quinta volta, Di Mauro tentou ultrapassar Ricardinho com o acionamento do botão de ultrapassagem, mas acabou perdendo o controle do carro, deu um toque de leve no piloto da Eurofarma e acabou errando a trajetória no S do Senna, sendo obrigado a devolver a posição. Neste momento, a classificação era Ricardinho, Di Mauro, Ramos, Zonta, Piquet, Serra, Khodair, Galid, Salas e Lapenna, enquanto o líder Camilo estava em 13º.

Na nona volta, antes da abertura da janela de paradas, Thiago Camilo levou o carro aos boxes para abandonar, encerrando mais cedo sua luta pelo título em um ano onde foi um dos destaques da categoria. Nesse momento, Ricardinho seguia na ponta abrindo 1s3 para Ramos, que havia ultrapassado Di Mauro. O piloto da KTF passou a ser pressionado por outro piloto Shell, Zonta.

Após o fim da janela de paradas, Ricardo Maurício seguia na ponta, com 1s7 de vantagem para Cesar Ramos, que era pressionado por Ricardo Zonta. Nelsinho Piquet e Daniel Serra completavam o Top 5, formado apenas por pilotos que disputavam o título. Di Mauro, Galid, Gui Salas, Baptista e Khodair completavam o Top 10.

No final, Ricardo Maurício não deu chances para nenhum dos rivais e venceu a Grande Final. Com isso, o piloto da Eurofarma sai de Interlagos com o tricampeonato da Stock Car, tendo vencido anteriormente em 2008 e 2013.

Completaram o Top 10 Cesar Ramos, Ricardo Zonta, Nelsinho Piquet, Daniel Serra, Galid Osman, Bruno Baptista, Gaetano di Mauro, Gui Salas e Allam Khodair. O vice-campeonato acabou ficando com Daniel Serra, que terminou em quinto.

Agora, a Stock entra de férias mas já sabendo as datas da temporada 2021. No sábado, a categoria anunciou as datas das etapas do próximo ano, mas ainda sem confirmar as pistas que receberão cada evento. Tudo começa novamente em 28 de março. E a categoria vem com várias novidades, incluindo as transmissões em TV aberta e fechada e nas redes sociais, além da chegada de Felipe Massa.

Confira a classificação completa da Grande Final da Stock Car 2020:

Pos. No. Nome Equipe Modelo Melhor Volta 1 90 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC Cruze 1:41.840 2 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing Corolla 1:41.839 3 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport Corolla 1:42.184 4 33 Nelson Piquet Jr Full Time Bassani Corolla 1:41.918 5 29 Daniel Serra Eurofarma-RC Cruze 1:41.944 6 28 Galid Osman Shell V-Power Cruze 1:42.191 7 44 Bruno Baptista RCM Motorsport Corolla 1:42.592 8 11 Gaetano di Mauro KTF Sports Cruze 1:42.131 9 85 Guilherme Salas KTF Sports Cruze 1:42.365 10 18 Allam Khodair Blau Motorsport Cruze 1:42.376 11 8 Rafael Suzuki Full Time Bassani Corolla 1:42.443 12 70 Diego Nunes Blau Motorsport Cruze 1:42.204 13 51 Átila Abreu Shell V-Power Cruze 1:42.284 14 4 Julio Campos Crown Racing Cruze 1:42.448 15 0 Cacá Bueno Crown Racing Cruze 1:41.302 16 43 Pedro Cardoso R. Mattheis Motorsport Cruze 1:42.623 17 111 Rubens Barrichello Full Time Sports Corolla 1:42.061 18 54 Tuca Antoniazi Hot Car Competições Cruze 1:45.265 19 80 Marcos Gomes Cavaleiro Sports Cruze 1:42.267 20 117 Matias Rossi Full Time Sports Corolla 1:42.440 21 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports Cruze 1:42.247 22 12 Lucas Foresti Vogel Motorsports Cruze 1:42.574 23 110 Felipe Lapenna Vogel Motorsports Cruze 1:42.162 24 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing Corolla 1:42.194

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

PÓDIO: Verstappen fecha temporada em alta; veja debate sobre os melhores do ano

PODCAST: 'Show' de Russell pode gerar problema para Mercedes?