Stock Car anuncia datas da temporada de 2021

A Vicar Promoções Desportivas anunciou neste sábado (12) os dias da temporada 2021 do Campeonato Brasileiro de Stock Car. Com um total de doze etapas em dez datas distribuídas entre os meses de março e dezembro, o calendário determina a realização de um evento por mês no próximo ano.

“A antecipação das datas do novo calendário é uma forma de sinalizar para patrocinadores, equipes e todos os demais envolvidos que já podem se planejar para 2021”, diz Fernando Julianelli, Vice-Presidente Comercial e de Marketing da Vicar.

“Termos um evento a cada mês oferece ao mesmo tempo uma perspectiva equilibrada e um ambiente estabilizado no qual todos podem enxergar os momentos ideais de planejar e executar negócios e ações, como ativações, campanhas e promoções dentro das plataformas oferecidas pela Stock Car. Esse é o cenário ideal para todos dentro da categoria”, resume Julianelli.

Estudo de adequação

Como já foi provado ao longo de 2020, a determinação dos locais exige uma análise que considere a complexidade das condições sanitárias de cada local. “Em 2020 nós estamos realizando a temporada em oito eventos, mas entregando 12 etapas. Para o ano que vem é totalmente viável realizar doze etapas em dez eventos com muita tranquilidade, mas a determinação dos locais vai seguir um estudo de adequação de cada praça dentro das datas do calendário, sempre visando maximizar a repercussão da Stock Car em nível nacional. Estamos muito otimistas de que 2021 será um ano positivo e importante para a história da Stock Car”, avalia Fernando Julianelli.

A Vicar também irá determinar quais dos dez eventos terão duas etapas, a fim de realizar as doze previstas para 2021.

Confira as datas do calendário 2021 da Stock Car:

1º evento – 28 de março

2º evento – 25 de abril

3º evento – 16 de maio

4º evento – 20 de junho

5º evento – 11 de julho

6º evento – 22 de agosto

7º evento – 19 de setembro

8º evento – 24 de outubro

9º evento – 21 de novembro

10º evento – 12 de dezembro

