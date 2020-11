Stock: Gui Salas é pole para corrida do sábado em Goiânia

Depois de uma sexta movimentada de treinos livres, a Stock Car inicia neste sábado as disputas do final de semana em Goiânia, com a realização da 10ª etapa hoje. E antes da corrida, que acontece na hora do almoçou, rolou a classificação, que terminou com a pole position de Gui Salas.

Essa prova em Goiânia tem uma importância ainda maior porque após este final de semana serão aplicados os descartes, para que todo o grid chegue à última etapa, em Interlagos, sabendo o que precisa na luta pelo título.

Nos treinos livres da sexta, a Blau dominou, com Allam Khodair terminando a primeira sessão na frente e Diego Nunes fazendo o melhor tempo do dia no TL2.

E o dia da Stock em Goiânia ainda não ficou restrito às atividades de pista. A partir de 2021, a principal categoria do automobilismo nacional volta a ter sua temporada completa transmitida na TV aberta, mas na Band, enquanto o Grupo Globo mantém os direitos para a TV fechada, uma notícia muito comemorada pelos fãs do esporte.

No primeiro grupo, que contou com 12 carros, os pilotos demoraram alguns minutos para sair e, com isso, a pista estava lotada no estouro do cronômetro. No final da regressiva, o Cruze dominou a primeira parte, obtendo os seis primeiros lugares, enquanto os Corollas ficaram com as seis finais.

Gabriel Casagrande fez o melhor tempo do grupo, com 01min28s095, seguido de Daniel Serra e Allam Khodair. Entre os candidatos na luta pelo título, Rubens Barrichello foi o sétimo, Ricardo Zonta o nono, César Ramos o 11º e Thiago Camilo o 12º.

No segundo grupo, o domínio do Cruze continuou. Entre os 15 classificados para a disputa da pole, 13 eram do carro da Chevrolet contra apenas dois Corollas.

No final da contagem, Gui Salas colocou a KTF na ponta, com 01min27s931, tendo em segundo lugar Bruno Baptista, um dos Corollas, a apenas 0s011 de distância e Gaetano di Mauro em terceiro, a 0s064. No combinado dos dois grupos, Casagrande foi o quarto colocado. E a classificação trouxe resultados importantes na disputa pelo título: Thiago Camilo, César Ramos e Ricardo Zonta largarão do fundo do grid.

Na segunda parte da classificação, bastou apenas uma volta para Guilherme Salas cravar a pole, com 01min27s779. Ele terá ao seu lado Diego Nunes, que terminou a apenas 0s053. Completam o Top 5 Gabriel Casagrande, Gaetano di Mauro e Ricardo Maurício.

A Stock volta à pista de Goiânia ainda neste sábado para a corrida da 10ª etapa da temporada 2020. A prova está marcada para 12h15, com transmissão ao vivo pelo SporTV 2.

Confira a classificação final para a corrida:

Pos. No. Name Team Model Best lap Diff. 1 85 Guilherme Salas KTF Sports Cruze 1:27.779 - 2 70 Diego Nunes Blau Motorsport Cruze 1:27.832 0.053 3 83 Gabriel Casagrande R. Mattheis Motorsport Cruze 1:27.858 0.079 4 11 Gaetano di Mauro KTF Sports Cruze 1:27.892 0.113 5 90 Ricardo Mauricio Eurofarma-RC Cruze 1:27.894 0.115 6 29 Daniel Serra Eurofarma-RC Cruze 1:28.065 0.286 7 44 Bruno Baptista RCM Motorsport Corolla 1:28.067 0.288 8 28 Galid Osman Shell V-Power Cruze 1:28.120 0.341 9 18 Allam Khodair Blau Motorsport Cruze 1:28.126 0.347 10 0 Cacá Bueno Crown Racing Cruze 1:28.135 0.356 11 4 Julio Campos Crown Racing Cruze 1:28.166 0.387 12 111 Rubens Barrichello Full Time Sports Corolla 1:28.237 0.458 13 12 Lucas Foresti Vogel Motorsports Cruze 1:28.241 0.462 14 5 Denis Navarro Cavaleiro Sports Cruze 1:28.292 0.513 15 43 Pedro Cardoso R. Mattheis Motorsport Cruze 1:28.465 0.686

Excluídos na primeira fase:

16 33 Nelson Piquet Jr Full Time Bassani Corolla 1:28.379 17 10 Ricardo Zonta RCM Motorsport Corolla 1:28.380 18 8 Rafael Suzuki Full Time Bassani Corolla 1:28.398 19 51 Átila Abreu Shell V-Power Cruze 1:28.440 20 30 Cesar Ramos Ipiranga Racing Corolla 1:28.473 21 21 Thiago Camilo Ipiranga Racing Corolla 1:28.571 22 117 Matias Rossi Full Time Sports Corolla 1:28.663 23 54 Tuca Antoniazi Hot Car Competições Cruze 1:29.455 24 80 Marcos Gomes Cavaleiro Sports Cruze - 25 110 Felipe Lapenna Vogel Motorsports Cruze -

