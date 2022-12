Stock Series implanta teto de gastos de R$ 750 mil para 2023

Carregar reprodutor de áudio

Custo, desenvolvimento técnico e oportunidades de ascensão na carreira. Essas são as metas que preocupam todos os jovens pilotos e gestores de carreira que buscam a profissionalização no automobilismo. No Brasil, esse desafio teve duas soluções distintas que com o objetivo específico de fazer surgir os próximos talentos que despontarão no esporte a motor.

Depois de lançar o BRB Fórmula 4 Brasil Credenciado pela FIA em 2022, que visa gerar talentos no universo dos carros do tipo Fórmula, a especialista em competições automobilísticas Vicar anunciou nesta quinta-feira (8) um pacote que para acelerar o aprendizado e a colocação de jovens aspirantes na Stock Car Pro Series – o principal campeonato da América do Sul.

A maior novidade é a implantação de um teto de gastos, a exemplo do que foi promovido pela FIA na Fórmula 1 recentemente e que está promovendo disputas mais próximas entre todas as equipes.

“No nosso caso, a ideia é também facilitar a entrada de novos pilotos na Stock Series, categoria cujos talentos conquistaram 13 dos últimos 18 títulos colocados em jogo na Stock Car Pro Series – incluindo o último deles, com Gabriel Casagrande”, diz Fernando Julianelli, CEO do Vicar, que também promove a Stock Car Pro Series.

“O valor de uma temporada fixado em R$ 750 mil é o menor em categorias brasileiras de Turismo que se propõem a descobrir e formar novos talentos. Além de termos uma premiação de R$ 700 mil, que é outro incentivo financeiro importante, nós não cobramos inscrição, como forma de ajudar os jovens pilotos".

"E quem está na Stock Series tem a vantagem exclusiva de conviver diretamente com as equipes da Stock Car Pro Series, que é o objetivo de carreira da maior parte deles atualmente. Só isso já abre muitas portas. É uma grande oportunidade”, conclui.

Vantagem decisiva

Além de relacionamento, a convivência com as equipes da categoria principal oferece aos jovens talentos também oportunidades de aprendizado técnico, uma necessidade turbinada por outra vantagem decisiva oferecida pela Stock Series: o triplo de pneus novos para uso ao longo do ano se comparada com categorias similares.

“O piloto aprende detalhes vitais usando pneus novos: é assim que ele vai para a pista para a corrida ou para disputar uma pole”, explica Julianelli. “Pneus usados têm um rendimento inferior e por isso impedem que o piloto explore tanto o seu potencial quanto o do próprio carro".

"Não é à toa que desde o kart um grande foco do aprendizado se dá usando pneus novos. Por isso, oferecemos o triplo de outras categorias, mesmo que financeiramente não nos favoreça. A meta aqui é bem clara: gerar talentos”, completa o executivo.

Mais barata, mais potente, tecnicamente superior, a categoria-escola da Vicar também foi desenhada com outras características que a aproximam da Stock Car Pro Series: potência de sobra e o uso do fan push, que também faz parte do regulamento da Stock principal.

“Nossos motores são V8 de 340cv que recebem mais 40cv quando acionado o push. Esta é uma experiência importante para quem busca se preparar para disputar corridas contra nomes como Rubens Barrichello, Daniel Serra, Gabriel Casagrande e Matias Rossi – só para citar os quatro que disputam o título na final deste ano”, finaliza o CEO da Vicar.

Stock Series 2023

Pacote da categoria técnica e financeiramente mais vantajosa do país

Corridas: 18

Status: Campeonato Brasileiro

Motor: V8 de 340cv

Push: 40cv extras

Pneus/ano: 48 unidades

Equipes: dedicada ao piloto

Taxa de inscrição: subsidiada pela organização

Premiação: R$ 700 mil

Teto de gastos: R$ 750 mil

