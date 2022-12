Carregar reprodutor de áudio

Neste fim de semana, Nelsinho Piquet encara a etapa final da Stock Car Pro Series, em Interlagos. O piloto chega para a 12ª etapa do certame com dois objetivos: conquistar a vitória e fechar a temporada entre os 10 primeiros do campeonato.

O piloto do time TOYOTA GAZOO Racing Corolla #33 encerra seu primeiro ano na estrutura da TMG Racing, na qual que conquistou duas vitórias: uma no Velopark e outra em Goiânia. Piquet chega motivado após conquistar o título mundial do Lamborghini Super Trofeo, em Portimão.

Na Stock Car, o piloto ocupa o nono lugar em uma temporada de adaptação ao novo time. Por isso, o objetivo é encerrar o ano entre os dez mais bem colocados do campeonato, mas, dependendo de uma combinação de resultados, pode terminar até no top 5.

Nelsinho Piquet Photo by: Jose Mario Dias

O Autódromo José Carlos Pace é palco de boas recordações para o primeiro campeão mundial da Fórmula E: foi na capital paulista que o piloto venceu pela primeira vez na Stock Car Pro Series, na temporada 2020.

A programação da etapa prevê dois treinos livres na sexta-feira, classificação no sábado e duas provas no domingo. As corridas terão transmissão ao vivo aqui no Motorsport.com, a partir das 14h10.

Piquet disse: “Estou animado para essa etapa, será mais uma oportunidade para desenvolver nosso carro para o ano que vem e a chance de tentar a terceira vitória do ano. Está sendo um ano de adaptação a estrutura da TMG Racing e quero fechar a temporada com mais um bom resultado.”

Cronograma – Stock Car – Etapa 12 – Super Final - São Paulo

Sexta-feira, 9 de dezembro:

10h05 – Treino livre 1

14h15 - Treino livre 2

Sábado, 10 de dezembro:

13h20 – Shakedown

14h40 – Classificação

Domingo, 11 de dezembro:

14h18 – Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)

14h56 – Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)

