Marcada para o próximo Dia dos Pais, a sétima etapa da Stock Car Pro Series -- segunda consecutiva disputada em Curitiba neste ano -- trará duas novidades importantes para o automobilismo brasileiro: a reedição da parceria entre Rubens e Dudu Barrichello e a estreia de Pietro Fittipaldi, representante da terceira geração de um dos clãs mais importantes do automobilismo mundial.

Com duas largadas no dia oito de agosto, a etapa terá ainda outra novidade para os fãs: será disputada pelo anel externo do autódromo da capital paranaense, oferecendo aos pilotos e equipes um dos desafios mais especiais da temporada.

“Será um momento importante na história da Stock Car e do nosso automobilismo”, destaca Fernando Julianelli, CEO da Stock Car. “Nesta temporada teremos na pista Nelsinho Piquet, Pietro Fittipaldi, Dudu Barrichello e Felipe Massa. E também contamos normalmente com o Tony Kanaan no grid. São sobrenomes que escreveram parte importante da trajetória do nosso esporte."

Pietro Fittipaldi, Rubens Barrichello e Emerson Fittipaldi no GP do Brasil de 2012

"Então acho que se trata de uma temporada histórica, que será lembrada pelos fãs por muitos anos tanto pelos sobrenomes tradicionais quanto pela presença das novas gerações”, completou o executivo.

Fittipaldi

A convite da Vicar, da equipe Full Time e da Texaco, Pietro Fittipaldi estará ao volante do Toyota Corolla Stock Car que tem sido pilotado por Tony Kanaan, impedido de estar no Brasil devido a exigências contratuais nos Estados Unidos. Último brasileiro a atuar na Fórmula 1, com dois GPs pela Haas em 2020, Pietro é o terceiro membro da família Fittipaldi a competir na Stock Car.

Antes dele, Wilson Fittipaldi, irmão de Emerson, disputou o campeonato de 1982 a 1996. E o filho de Wilson, Christian Fittipaldi, competiu em 2005, 2006 e 2021. Pietro disse: "Estou muito feliz por esta oportunidade de fazer minha estreia na Stock Car."

"É uma das maiores categoria de turismo do mundo e que é conhecida internacionalmente por ser extremamente competitiva”, disse Pietro. “Agradeço demais a todos da equipe Full Time, Vicar, Texaco e Toyota pelo convite e pela honra de substituir meu amigo Tony Kanan em Curitiba. Vai ser muito divertido e não vejo a hora de acelerar”, completou o piloto, que neste ano também corre etapas ovais da IndyCar pela equipe Dale Coyne Racing.

Pai e filho

Rubens Barrichello e Dudu Barrichello Photo by: Duda Bairros

Dudu Barrichello substituirá pela segunda vez o argentino Matías Rossi, que estará impossibilitado de disputar a prova devido à quarentena obrigatória imposta pela pandemia de covid 19. Também a convite da Vicar e da Toyota, o filho de Rubens Barrichello já havia competido na Stock, dividindo o box com o pai, na quinta etapa, em Cascavel (PR), quando rapidamente se adaptou ao forte ritmo do grid da Stock Car.

“Se eu tivesse que pedir um presente para o Dia dos Pais, certamente seria esse”, disse Rubinho. “Para alguém que construiu a vida no automobilismo, ver o filho competir em uma categoria como a Stock, ainda mais sendo seu parceiro no mesmo box, faz você pensar em tudo o que aconteceu até chegarmos a esse momento. Eu sinceramente não esperava algo assim."

"Mas será o melhor presente que eu poderia ter. Estou muito feliz e emocionado com essa nova oportunidade”, completou o veterano. Antes da etapa do Dia dos Pais, a Stock Car competirá no Autódromo Internacional de Curitiba no próximo domingo, 01 de agosto, valendo pela sexta etapa da temporada. A corrida terá transmissão ao vivo pela TV Bandeirantes e pelo SporTV.

