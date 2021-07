Concentrado no objetivo de marcar pontos e subir na tabela de classificação, em que atualmente está na nona posição, Bruno Baptista está se organizando para as duas etapas consecutivas que a Stock Car Pro Series 2021 terá no Autódromo Internacional Raul Boesel, em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba.

A sexta etapa, de 30 de julho a 1º de agosto, será disputada no circuito misto. A sétima, que foi antecipada do dia 22 para o dia 8 – a fim de viabilizar a participação de alguns pilotos da Stock Car na prova 24 Horas de Le Mans e Indy, será disputada no anel externo do autódromo, onde Bruno nunca correu.

“Primeiro, estamos fazendo o trabalho necessário para a corrida no circuito tradicional”, disse o piloto que faz parte do time da Toyota Gazoo Racing no campeonato. “Nosso objetivo é tentar andar na frente o máximo possível e marcar bastante pontos na sexta etapa. Depois, vamos nos concentrar em preparar tudo para o anel externo, que pede outro acerto do carro e muda um pouquinho o modo de pilotagem. Será uma boa oportunidade para ganhar mais experiência!”, completou.

A classificação e as corridas da sexta etapa serão realizados no sábado, 31 de julho, e domingo, 1º de agosto, e poderão ser vistos no Motorsport.com e Motorsport.tv.

