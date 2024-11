O fim de semana em Goiânia foi marcado pela conquista de pontos importantes para Rafael Suzuki nesta reta final da temporada 2024 da Stock Car. Com o desempenho nas duas corridas no Autódromo Internacional Ayrton Senna, na penúltima etapa do ano, o piloto da TMG Racing chegará como um dos postulantes do título na grande final da temporada - assim como fez em 2023.

Suzuki garantiu o 4º e o 9º lugar nas corridas Sprint e Principal do fim de semana. Com isso, somou os pontos necessários para chegar a Interlagos com chances matemáticas de título, mesmo considerando os resultados de descarte previstos no regulamento da categoria. Suzuki é o 9º colocado na classificação, com 699 pontos - e está a 116 do líder Gabriel Casagrande. Em Interlagos, há 137 pontos em jogo.

No sábado, o paulista largou na pole e teve que administrar uma falha elétrica que fez o motor perder potência logo no começo da Corrida Sprint. Mesmo com o problema, conseguiu manter a 4ª posição e até brigar por um pódio, graças a boa estratégia adotada pela equipe.

Já no domingo, largando em 12º, conseguiu ganhar posições logo nas primeiras voltas. Mantendo bom ritmo e gerenciando os pushs perante adversários que tinham mais acionamentos, ele assegurou mais um importante top-10.

"Fizemos o que tinha que ser feito neste fim de semana. Então o sentimento é de objetivo cumprido, a gente chega como finalista na última corrida, pelo 2º ano consecutivo eu tenho chances matemáticas de lutar pelo título”, comentou Suzuki.

“É claro que seria uma combinação maluca de resultados, mas não deixa de ser uma recompensa do trabalho do ano, de muita performance, e também vários azares, dentro de zonas de pontos grandes, então é um alívio. Vamos buscar o melhor resultado possível, e quem sabe em Interlagos mais uma vitória, que nos escapou algumas vezes esse ano”, completou o piloto que, só neste ano, já subiu seis vezes no pódio do principal autódromo brasileiro, em todas as categorias que disputa neste ano - Stock Car, TCR South America, Endurance Brasil e Porsche Cup.

Rafael Suzuki chega à decisão da temporada 2024 da mesma forma com que terminou o campeonato do ano passado. Em 2023, o paulista de 37 anos também foi para a última corrida do ano com chances de ser campeão da Stock. Na ocasião, terminou em 6º na classificação geral, entre 38 pilotos.

Nesta temporada, Suzuki esteve três vezes no pódio - com a vitória na primeira corrida do ano em Goiânia, além de Interlagos e Cascavel. Número que poderia ser bem maior se não fossem os problemas mecânicos enfrentados em, pelo menos, cinco corridas deste ano, onde chegou até a abandonar a prova enquanto estava na liderança.

A grande final da Stock Car está marcada para os dias 14 e 15 de dezembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

