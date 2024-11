Piloto da Pole Motorsport, Átila Abreu encerrou neste domingo (24) a penúltima etapa da temporada 2024 da Stock Car, disputada no Autódromo Internacional Ayrton Senna, já de olho no encerramento do campeonato, marcado para Interlagos, em dezembro.

Na corrida desta tarde na capital goiana, o dono do Chevrolet Cruze número 51 destacou a forte largada que fez, mas enfrentou desafios ao longo dos 50 minutos de corrida.

O piloto de Sorocaba, no interior paulista, destacou que, após avançar no início da corrida, ficou em boa posição para a sequência da prova. Porém, o desempenho do carro se mostrou abaixo do esperado. Desta forma, o veterano completou a disputa com a 18ª colocação.

“Consegui largar bem, ganhei cerca de dez posições, estava bem colocado, mas sofri com problemas, como falta de performance, velocidade de reta. Fui ficando mais lento e segurei a 18ª posição. Não consegui atacar os adversários, somente na largada. Vamos trabalhar para fechar o ano bem em Interlagos”, disse Átila Abreu.

A decisão da temporada 2024 da Stock Car será disputada nos dias 14 e 15 de dezembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP).

