Estão definidos os 20 pilotos que vão disputar a Super Final presencial da E-Stock para a decisão do título da temporada 2024. Marcado para o fim de semana de 13 a 15 de dezembro, o embate final será realizado no Autódromo Internacional José Carlos Pace, em Interlagos (SP), e vai reunir os dez melhores do certame na categoria PRO e dez na classe AM.

Quem faturar a taça na categoria mais graduada do campeonato virtual oficial da Stock Car Pro Series vai receber premiação inédita e terá a chance de testar um carro da Turismo Nacional no “templo do automobilismo brasileiro”.

O desfecho da segunda fase do campeonato virtual aconteceu no último fim de semana, mesmo período em que a Stock Car real determinou seus candidatos ao título, com a definição do campeão também agendada para Interlagos, daqui a menos de três semanas.

Vencedor por antecipação do segundo turno na categoria PRO da E-Stock, Pedro Picanço já havia garantido vaga para a decisão, enquanto Emanuel Santos — que fez esta última etapa correndo em um navio —, Leandro Werle, Slan Santos e Ralph Benitez também avançaram para a Super Final. Apenas um ponto separou o quinto mais bem colocado e o sexto, Raphael Silva.

Os cinco desta segunda fase se juntam aos classificados do primeiro turno: Luiz Felipe Tavares, Victor Tieri, Victor Miranda, Jackson Resende e Neto Nascimento também vão acelerar na final presencial em Interlagos na PRO.

A categoria AM, que no primeiro turno teve Gelson Xavier, Gabriel Felipe, Bruno Campos, Felipe Mota e André da Croce definidos como finalistas, complementou a lista nesta segunda metade do campeonato com Carlos Erwig, vencedor desta fase, além de João Pessatto, Paulo Nunes, Augusto Gribel e Felipe Pagni.

Promovida pela Vicar e organizada pelo IRB Esports, a temporada 2024 da E-Stock é disputada sob a plataforma do iRacing e tem o patrocínio de Vivo Fibra Gamer, Banco BRB, Hankook Tire, Extreme SimRacing e Razer.

A penúltima batalha

Pedro Picanço mostrou porque garantiu sua passagem à Super Final por antecipação com outra jornada forte, marcada por pole position e vitória na etapa de Interlagos. A luta pela posição de honra no grid, contudo, foi apertada, já que Leandro Werle ficou a apenas 0s074 do primeiro lugar. Companheiros de equipe, Raphael Silva e Leandro Santos largaram em terceiro e quarto, respectivamente, e Ralph Benitez foi o quinto.

Quem também teve jornada muito positiva em Interlagos foi Leandro Werle. Com o carro da Vogel Motorsports — equipe liderada por Mauro Vogel na Stock Car Pro Series —, o piloto do carro #40 despontou como primeiro colocado em praticamente toda a corrida, sempre seguido muito de perto por Picanço e Raphael Silva.

Mas o líder da segunda fase adotou a estratégia perfeita, economizou combustível antes do seu pit-stop e tomou a ponta da prova na reta final para não ser mais superado e vencer novamente no campeonato.

Silva tentou tudo na volta final, acionou o botão de ultrapassagem, mas Picanço também usou o push para se defender e cruzou a linha de chegada na frente, com 0s222 de vantagem para o segundo colocado. Leandro Werle foi o terceiro, com Ralph Benitez em quarto e Lucas Werle em quinto. André Nassutti concluiu a prova na sexta posição, à frente de Daniel Mageste, Gabriel Vernieri, Maico Rosa e Gabriel Paiva, o décimo.

“Muito feliz pelo título. Foi um campeonato muito bom para mim e evoluí muito ao longo da temporada. Treinamos muito, eu e o Emanuel Santos, e sinto uma evolução muito clara. A corrida de hoje foi de estratégia e deixei para usar os pushes no fim. Foi apertado na última volta, mas deu tudo certo. Muito feliz por avançarmos juntos, eu e o Emanuel Santos, meu companheiro de equipe, para essa final. Só agradecer ao meu time, à minha família e aos nossos patrocinadores. Nos vemos em Interlagos”, destacou o campeão da segunda fase da PRO.

O segundo turno foi concluído na categoria AM com mais uma grande performance de Carlos Erwig. Piloto com experiência também no automobilismo real, além da sua jornada no AV, o gaúcho venceu a sexta prova do campeonato, disputada na pista virtual de Interlagos. Foi a sua segunda vitória neste turno e o quarto top 5, em resultado que o levou à marca de 175 pontos, mais que suficiente para passar para a finalíssima na primeira posição.

A prova foi bastante acirrada e contou com ampla variação de líderes. Erwig viu João Pessatto largar na pole, seguido por Augusto Gribel (diferença de apenas 0s1), mas logo se posicionou como postulante à vitória. A batalha chegou a ter Everton Novacki como primeiro colocado nas voltas iniciais, enquanto Gribel despontou como candidato ao topo do pódio na metade final da prova após ter descontado grande diferença para Erwig.

Gribel chegou a passar Erwig no fim, mas o gaúcho tinha uma carta na manga, mostrou sangue frio e acionou o botão de ultrapassagem na subida da Junção para dar o bote final e marcar mais uma vitória. Pessatto foi o terceiro e completou o pódio, seguido por Fernando Signoretto, Paulo Nunes, Everton Novacki, Felipe Pagni, Leonardo Imolesi, Fernando Takahashi e Rodrigo Pedroso, fechando os dez primeiros.

“Campeonato muito difícil, do início até o fim. Tive de me dedicar o dobro para superar o Pessatto, um fenômeno. Um grande orgulho por ter disputado com ele. Quero parabenizar a todos que se classificaram e agradecer à MW GP por todo o suporte e por me permitir acelerar. Agora vamos todos nos encontrar lá em Interlagos para essa grande final. Vai ser mais um desafio e agora vou ter de treinar três vezes mais para chegar lá bem preparado e fazer bonito”, declarou Carlos Erwig.

Agora a E-Stock se prepara para coroar o grande campeão da temporada 2024 nas categorias PRO e AM. A jornada no Autódromo de Interlagos, que também vai definir os donos dos títulos da Stock Car Pro Series, Stock Series, BRB Fórmula 4 Brasil e Turismo Nacional, marcará a realização de um evento inédito: o BRB Fanzone Stock Car Mr. Moo, com o melhor all-inclusive premium, churrasco de primeira e shows com Matheus & Kauan e Bruno & Marrone.

E-Stock, temporada 2024, segunda fase - Etapa 6, Interlagos

PRO, resultado final (top 15)

1º - Pedro Picanço (AC7 e-Racing Team/Toyota Corolla), 18 voltas

2º - Raphael Silva (W2 E-ProGP/Toyota Corolla), a 0s222

3º - Leandro Werle (Vogel Motorsports/Chevrolet Cruze), a 3s537

4º - Ralph Benitez (Delinte eSports by TK/Toyota Corolla), a 12s190

5º - Lucas Werle (Vogel Motorsports/Chevrolet Cruze), a 12s664

6º - André Nassutti (Braclean E-Sports/Toyota Corolla), a 12s963

7º - Daniel Mageste (W2 E-ProGP/Chevrolet Cruze), a 16s764

8º - Gabriel Vernieri (Union Esports/Toyota Corolla), a 18s948

9º - Maico Rosa (W2 E-ProGP/Toyota Corolla), a 27s597

10º - Gabriel Paiva (piloto independente/Toyota Corolla), a 27s835

11º - João Gabriel (Vogel Motorsports/Chevrolet Cruze), a 29s495

12º - Nicholas da Silva (HUB Racing/Toyota Corolla), a 35s549

13º - Iuri Soares (Gridburn Racing Team/Chevrolet Cruze), a 44s140

14º - Emanuel Santos (AC7 e-Racing Team/Chevrolet Cruze), a 44s229

15º - Slan Santos (W2 E-ProGP/Chevrolet Cruze), a 8 voltas

melhor volta: Leandro Werle, 1min40s144, volta 2

AM, resultado final (top 15)

1º - Carlos Erwig (MWGP/Chevrolet Cruze), 18 voltas

2º - Augusto Gribel (Titan Racing Team/Toyota Corolla), a 0s393

3º - João Pessatto (Union Esports/Chevrolet Cruze), a 1s916

4º - Fernando Signoretto (Sub Racing/Toyota Corolla), a 6s036

5º - Paulo Nunes (piloto independente/Toyota Corolla), a 6s591

6º - Everton Novacki (Taiwan Hardline Race/Toyota Corolla), a 7s884

7º - Felipe Pagni (Track Friends/Chevrolet Cruze), a 9s864

8º - Leonardo Imolesi (Vogel Motorsports/Chevrolet Cruze), a 14s442

9º - Fernando Takahashi (Rosso Esports/Toyota Corolla), a 21s915

10º - Rodrigo Pedroso (Track Friends/Toyota Corolla), a 24s069

11º - Eduardo Kissilevitch (Braclean E-Sports/Toyota Corolla), a 27s874

12º - Daniel Arthuzo (Torresmo Racing/Chevrolet Cruze), a 38s481

13º - Fernando Afonso (Ricard’s Racing/Toyota Corolla), a 39s667

14º - Thiago Apolinário (Rocas Racing Team/Toyota Corolla), a 41s164

15º - Ulisses Mantovani (Rosso Esports/Chevrolet Cruze), a 57s776

melhor volta: João Pessatto, 1min40s645, volta 2

Conheça os finalistas da E-Stock:

Categoria PRO

Primeira fase

1º - Luiz Felipe Tavares (Bengutan Racing)

2º - Victor Tieri (Lobo Racing)

3º - Victor Miranda (Delinte eSports by TK)

4º - Jackson Resende (Delinte eSports by TK)

5º - Neto Nascimento (Beguntan Racing)

Segunda fase

1º - Pedro Picanço (AC7 e-Racing Team)

2º - Emanuel Santos (AC7 e-Racing Team)

3º - Leandro Werle (Vogel Motorsports)

4º - Slan Santos (W2 E-ProGP)

5º - Ralph Benitez (Delinte Esports by TK)

Categoria AM

Primeira fase

1º - Gelson Xavier (HUB Racing)

2º - Gabriel Felipe (Oak Racing Team)

3º - Bruno Campos (HUB Racing)

4º - Felipe Mota (AC7 e-Racing Team)

5º - André da Croce (Union Esports)

Segunda fase

1º - Carlos Erwig (MW GP)

2º - João Pessatto (Union Esports)

3º - Paulo Nunes (piloto independente

4º - Augusto Gribel (Titan Racing Team)

5º - Felipe Pagni (Track Friends)

