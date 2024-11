Stock Car: Arthur Leist faz corrida aguerrida em Goiânia

Piloto que leva as cores da TOYOTA GAZOO Racing em seu carro na Stock Car, Arthur Leist completou um final de semana desafiador no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO), local que recebeu a penúltima etapa da temporada 2024. O dono do Toyota Corolla número 81 fez uma corrida aguerrida e terminou com a 17ª posição.

“A gente sabia que seria um final de semana difícil para tentar somar bons pontos. Tentamos nas duas corridas, mas não tivemos ritmo para isso, infelizmente. Tem finais de semanas bons e outros não tão bons e agora nosso foco é fechar bem o ano em Interlagos”, disse Arthur Leist, logo após o encerramento da penúltima etapa da temporada, já planejando a etapa de Interlagos, em dezembro.

“Temos mais uma etapa em São Paulo, e vou confiante em um bom resultado e, quem sabe, vencer lá para fechar minha primeira temporada na Stock Car com chave de ouro. Foi um final de semana duro, mas vamos continuar trabalhando”, completou o gaúcho, que tem três top 5 ao longo da temporada de estreia como titular da Stock Car.

A decisão da temporada 2024 da Stock Car será disputada nos dias 14 e 15 de dezembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP).

