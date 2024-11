A temporada 2024 da Stock Car Pro Series concluiu neste domingo (24/11) a 11ª e penúltima etapa com a performance soberana de Gaetano Di Mauro. Grande nome do fim de semana no Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna, o piloto da Cavaleiro Sports largou da pole position e sequer foi ameaçado ao longo de pouco mais de 50 minutos de prova para triunfar pela terceira vez no campeonato e a quarta da carreira na categoria.

Disputada sob forte calor, a corrida, realizada no começo da tarde, rendeu outros grandes feitos. Ricardo Maurício (RC Eurofarma) cruzou a linha de chegada na segunda colocação e, desta forma, conquistou seu 92º pódio na Stock Car, superando assim Paulo Gomes na estatística para tornar-se o segundo maior da história da competição neste quesito, somente atrás de Ingo Hoffmann. Ricardinho ainda faturou outro troféu: o Vivo Man of the Race como maior pontuador da etapa, com 112 tentos neste fim de semana.

De volta ao grid depois de duas corridas fora, Guilherme Salas (KTF Sports) completou o pódio depois de fazer uma corrida segura, na qual largou e finalizou na terceira posição. Destaque também para Daniel Serra (Eurofarma RC), quarto colocado na prova, seguido por Lucas Foresti (A.Mattheis Vogel) e Nelson Piquet Jr., companheiro de equipe de Gaetano na Cavaleiro.

Felipe Baptista (Crown Racing) perdeu duas posições nas voltas finais, mas somou pontos importantes com o sétimo posto, seguido por Zezinho Muggiati, novamente autor da maior escalada da prova: o paranaense conquistou 20 posições para finalizar em oitavo. Rafael Suzuki (TMG Racing) e Julio Campos (Pole Motorsport) completaram a relação dos dez primeiros. Por sua vez, Ricardo Zonta (RCM Motorsport) chegou à marca de 300 largadas na Stock Car.

De ponta a ponta

Gaetano Di Mauro largou com todos os 35 acionamentos do botão de ultrapassagem disponíveis para buscar sua terceira vitória na temporada. O paulista começou bem e aproveitou as primeiras voltas para abrir relativa vantagem para Ricardo Zonta, que fechou a primeira fila, mas viria a ser punido minutos depois por queima de largada. Antes de ir para o pit-lane, o paranaense estava à frente de Guilherme Salas, Daniel Serra e Ricardo Maurício. Gabriel Casagrande conquistou cinco posições nas voltas iniciais e avançou para 15º.

A prova foi bastante movimentada desde seu princípio e rendeu alguns bons pegas na pista. Um deles envolveu o vencedor da Sprint de sábado, Thiago Camilo (Ipiranga Racing), e Bruno Baptista (RCM Motorsport), que vinha em 12º lugar depois de ter largado em 26º, na esteira de grande escalada.

Imparável, Di Mauro aproveitou o bom desempenho do seu carro e também os acionamentos do push-to-pass para permanecer estável à frente, mas Salas e Serra vinham pouco mais atrás e não o deixaram desgarrar no instante em que foi aberta a janela de pit-stops obrigatórios. Gaetano e Daniel foram aos boxes na volta 13, enquanto o piloto da KTF Sports aproveitou a pista livre à sua frente para acelerar e tentar assumir a liderança.

No fim das contas, prevaleceu o trabalho da Cavaleiro Sports nos boxes para manter Gaetano na frente. Melhor ainda fez Ricardo Maurício, que subiu de quarto para segundo após aliar estratégia e uma boa parada com a Eurofarma RC, que posicionou o campeão como candidato real à vitória na metade final da prova.

Com o fim da janela, outra grande escalada ficou evidenciada com a presença de Zezinho Muggiati no top 10 depois de o piloto ter largado em 28º em razão de problemas sofridos na classificação.

As voltas finais reservaram ainda um grande duelo entre dois dos protagonistas do campeonato: Felipe Massa e Casagrande andaram por toda a reta lado a lado, mas o piloto da TMG Racing levou a melhor e fez a ultrapassagem, que lhe valeu o 14º lugar e pontos preciosos na luta pelo título.

Gaetano administrou a vantagem de pouco mais de 2s para Maurício e tornou-se o maior vencedor do ano na Stock Car para triunfar pela terceira vez na temporada, no seu penúltimo ato antes da despedida da Cavaleiro Sports. Ricardinho confirmou o segundo lugar e marcou seu 92º pódio na categoria e Guilherme Salas sacramentou um resultado positivo para finalizar em terceiro na última prova da geração de sedans da Pro Series em Goiânia.

Pódio quente em Goiás

A caminho das últimas corridas com sua atual equipe, Gaetano destacou o empenho da Cavaleiro Sports nesta jornada em que já soma três vitórias e uma pole na temporada.

“Agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me deu de chegar aqui à Stock Car. Sempre foi uma batalha da minha família, de várias pessoas que se dedicaram muito para que pudesse viver esse momento. Sou muito grato à Cavaleiro Sports, por tudo o que eles fizeram por mim. Temos ainda mais uma etapa juntos e vou dar o meu máximo, porque eles merecem”, disse.

Ricardo Maurício e Guilherme Salas ressaltaram o quão exigente foi a corrida deste domingo em razão do calor e do tempo abafado em Goiânia. “Foi tensão o tempo inteiro dentro do carro, tentando economizar ao máximo e não forçar tanto o equipamento. Sabia que esse sol iria complicar, de forma que quem conseguisse cuidar mais do carro iria se dar bem no final. E foi o que aconteceu”, declarou o tricampeão.

Salas ainda ressaltou a forma como retornou ao grid depois de ter ficado fora das etapas internacionais em Buenos Aires e em El Pinar para finalizar no pódio no Planalto Central. “Tive de lutar muito e treinar todos os dias. Graças a Deus, estou de volta aqui. Retornei com muita energia. Só quero agradecer a todos os que me apoiaram. Hoje foi muito difícil, fez muito calor lá fora. Agora é só comemorar”, concluiu.

Os finalistas

Agora só falta uma e a mais decisiva etapa da temporada. A Stock Car vai decidir o título do campeonato com nove candidatos. Gabriel Casagrande segue para a Super Final BRB na condição de líder da tabela, já com a aplicação dos descartes, somando 815 pontos. Daí em diante, a diferença entre o segundo e o quinto é de apenas oito tentos. Julio Campos é o vice-líder, com 779, cinco a mais que Ricardo Zonta. Felipe Baptista tem 773 e fecha o top 5.

Seguem na briga pelo título Bruno Baptista, com 744 pontos, e Felipe Baptista, que ao término da etapa deste fim de semana acumula 714. Daniel Serra tem 710 e Rafael Suzuki fecha a relação, com chances matemáticas de título e vai à decisão pela segunda vez seguida como finalista, somando 699 pontos.

Agora a Stock Car se prepara para coroar o grande campeão da temporada 2024. A Super Final BRB está marcada para o fim de semana de 13 a 15 de dezembro e terá lugar no Autódromo Internacional José Carlos Pace, em Interlagos, São Paulo. A jornada, que também vai definir os donos dos títulos da Stock Series, BRB Fórmula 4 Brasil, Turismo Nacional e da E-Stock, marcará a realização de um evento inédito: o BRB Fanzone Stock Car Mr. Moo, com o melhor all-inclusive premium, churrasco de primeira e shows com Matheus & Kauan e Bruno & Marrone.

