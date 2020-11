A vitória de Ricardo Maurício na prova deste sábado da Stock Car em Goiânia, válida pela 10ª etapa da temporada 2020, jogou o bicampeão da categoria na vice-liderança do campeonato, enquanto o líder segue sendo Thiago Camilo, após uma prova de recuperação, saindo de 21º para terminar em 10º mesmo com avarias no carro.

Ricardinho apostou em uma estratégia arriscada de parada da Eurofarma que trouxe resultados positivos. Apesar de uma certa tensão no final, por não saber se teria combustível suficiente para cruzar a linha de chegada, não foi desafiado por Gui Salas, saindo como o vencedor do dia.

Com isso, Thiago Camilo tem agora 233 pontos contra 223 de Ricardo Maurício, enquanto Daniel Serra, seu companheiro na Eurofarma, está em terceiro com 212. Rubens Barrichello com 208 e Ricardo Zonta e Cesar Ramos com 198 cada completam o Top 6.

Após a 11ª etapa, que acontece no domingo, a Stock Car aplicará os descartes da temporada, para que todos os pilotos cheguem para a grande final em Interlagos já sabendo o que precisam fazer na luta pelo título.

Aplicando os descartes, temos apenas duas mudanças de posições entre os primeiros. Camilo segue na ponta, mas com 223 pontos, seguido de Ricardinho e Serra empatados com 207, Zonta pula para quarto mantendo os 198, enquanto Rubinho cai para quinto com 194 e Gabriel Casagrande assume a sexta posição com 192, quatro a mais que Ramos, que cai para sétimo.

No domingo, a Stock Car volta à pista de Goiânia para a 11ª etapa da temporada 2020. Tudo começa com a classificação, às 9h, seguido da primeira corrida às 11h e a segunda às 11h55. Você acompanha toda a ação no SporTV2.

Confira a classificação da Stock SEM DESCARTES após a 10ª etapa:

1º - Thiago Camilo - 233 pontos

2º - Ricardo Maurício – 223

3º - Daniel Serra – 212

4º - Rubens Barrichello – 208

5º - Ricardo Zonta – 198

6º - Cesar Ramos – 198

7º - Gabriel Casagrande – 192

8º - Allam Khodair – 171

9º - Guilherme Salas – 160

10º - Diego Nunes – 159

11º - Nelson Piquet Jr. – 152

12º - Julio Campos – 146

13º - Rafael Suzuki – 141

14º - Átila Abreu – 136

15º - Bruno Baptista – 135

16º - Matías Rossi – 116

17º - Denis Navarro – 112

18º - Cacá Bueno – 109

19º - Lucas Foresti – 79

20º - Galid Osman – 77

21º - Gaetano di Mauro – 65

22º - Marcos Gomes – 60

23º - Pedro Cardoso – 60

24º - Tuca Antoniazi – 35

25º - Vitor Genz – 11

26º - Vitor Baptista – 8

27º - Felipe Lapenna – 0

Confira a classificação da Stock COM DESCARTES após a 10ª etapa:

1º - Thiago Camilo - 223 pontos

2º - Ricardo Maurício – 207

3º - Daniel Serra – 207

4º - Ricardo Zonta – 198

5º - Rubens Barrichello – 194

6º - Gabriel Casagrande – 192

7º - Cesar Ramos – 188

8º - Allam Khodair – 168

9º - Guilherme Salas – 160

10º - Diego Nunes – 154

11º - Nelson Piquet Jr. – 152

12º - Julio Campos – 143

13º - Rafael Suzuki – 137

14º - Átila Abreu – 136

15º - Bruno Baptista – 135

16º - Matías Rossi – 116

17º - Denis Navarro – 112

18º - Cacá Bueno – 106

19º - Lucas Foresti – 79

20º - Galid Osman – 77

21º - Gaetano di Mauro – 65

22º - Marcos Gomes – 60

23º - Pedro Cardoso – 60

24º - Tuca Antoniazi – 34

25º - Vitor Genz – 11

26º - Vitor Baptista – 8

27º - Felipe Lapenna – 0

