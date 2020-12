Após fazer uma temporada extremamente consistente e maximizar os pontos possíveis ao longo das corridas a bordo do Chevrolet Cruze #90 da equipe Eurofarma RC, Ricardo Maurício venceu a Grande Final de 2020 em Interlagos e conquistou o tri da Stock Car neste domingo.

O piloto saiu da pole position depois de brilhar no treino classificatório deste sábado e não deu chances para os rivais, fazendo uma prova dominante para conquistar seu terceiro triunfo neste ano, que marcou a entrada da Toyota na categoria com o modelo Corolla.

O editor recomenda: Ricardo Maurício é tricampeão da Stock Car após vitória dominante na Grande Final em Interlagos

Inicialmente, a montadora nipônica levou vantagem sobre a fabricante norte-americana, mas a resposta chegou na 'Hora H' e Maurício finalmente pôde comemorar seu tricampeonato, após as conquistas das temporadas 2008 e 2013.

“Quero, como sempre, primeiro gradecer a equipe, que trouxe um carro super competitivo. Como sempre falo, chegar no final de semana de decisão com o carro já competitivo, ainda mais com pneus ruins para treinar, é meio caminho andado", disse 'Ricardinho'.

"Quase que a gente não entra no Q2, mas nós mexemos o necessário e fizemos uma excelente volta. Nessa corrida, que a gente só tinha uma troca de pneus, você não tem estratégia. A estratégia é largar o melhor possível", destacou o piloto.

"Então, eu acho que foi isso, estou muito feliz por chegar ao tri num ano tão difícil. Sei lá, eu tinha um pressentimento de que ia dar certo...", celebrou Maurício, que chega a mais uma conquista na carreira.

Resultado da corrida final (top-10)

1º 90 Ricardo Maurício (Eurofarma-RC/Chevrolet Cruze)

2º 10 Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Toyota Corolla)

3º 33 Nelsinho Piquet (Texaco Full Time/Toyota Corolla)

4º 29 Daniel Serra (Eurofarma-RC/Chevrolet Cruze)

5º 30 Cesar Ramos (Ipiranga Racing/Toyota Corolla)

6º 28 Galid Osman (Shell V-Power/Chevrolet Cruze)

7º 44 Bruno Baptista (RCM Motorsport/Toyota Corolla)

8º 18 Allam Khodair (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze)

9º 11 Gaetano di Mauro (KTF Sports/Chevrolet Cruze)

10º 85 Guilherme Salas (KTF Sports/Chevrolet Cruze)

Classificação final do campeonato (Extra-oficial):

1º - Ricardo Maurício – 291 (CAMPEÃO)

2º - Ricardo Zonta – 278 (vice)

3º - Daniel Serra – 275

4º - Thiago Camilo - 238

5º - Cesar Ramos – 237

6º - Rubens Barrichello – 234

7º - Gabriel Casagrande e Nelson Piquet Jr. – 224

9º - Allam Khodair – 221

10º - Guilherme Salas – 212

11º - Diego Nunes – 203

12º - Bruno Baptista – 179

13º - Julio Campos – 173

14º - Rafael Suzuki – 172

15º - Átila Abreu – 158

16º - Denis Navarro – 134

17º - Cacá Bueno – 125

18º - Matías Rossi – 121

19º - Galid Osman – 107

20º - Gaetano di Mauro – 104

21º - Marcos Gomes – 88

22º - Lucas Foresti – 87

23º - Pedro Cardoso – 84

24º - Tuca Antoniazi – 50

25º - Felipe Lapenna – 14

26º - Vitor Genz – 11

27º - Vitor Baptista - 8

Vencedores da temporada 2020:

Goiânia: Ricardo Zonta e Rubens Barrichello

São Paulo: Nelsinho Piquet e Ricardo Zonta

Londrina: Rafael Suzuki e Ricardo Maurício

Cascavel: Thiago Camilo, Bruno Baptista e Daniel Serra

Mogi Guaçu: Julio Campos e Diego Nunes

Curitiba: Thiago Camilo e Gabriel Casagrande

Goiânia: Ricardo Maurício, Guilherme Salas e Allam Khodair

São Paulo: Ricardo Maurício

Calendário 2021*:

1º evento – 28 de março

2º evento – 25 de abril

3º evento – 16 de maio

4º evento – 20 de junho

5º evento – 11 de julho

6º evento – 22 de agosto

7º evento – 19 de setembro

8º evento – 24 de outubro

9º evento – 21 de novembro

10º evento – 12 de dezembro

*Sujeito a alterações. Praças serão anunciadas posteriormente

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

PÓDIO: Verstappen fecha temporada em alta; veja debate sobre os melhores do ano

PODCAST: 'Show' de Russell pode gerar problema para Mercedes?

Your browser does not support the audio element.

.