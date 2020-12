A Stock Car pode ter mais uma estrela do automobilismo brasileiro no seu grid para 2021. De acordo com reportagem da Band, o campeão da IndyCar de 2004, Tony Kanaan, negocia para correr a temporada de 2021 com uma equipe que ainda não foi revelada.

Kanaan seria mais uma adição de peso a um campeonato que já terá nomes que passaram pela Fórmula 1, como Felipe Massa, Nelson Piquet Jr. Ricardo Zonta e Rubens Barrichello, e consagrados na Stock, como o campeão de 2020, Ricardo Maurício.

Pela IndyCar, o piloto conquistou o título de 2004, 16 vitórias, 72 pódios e foi o vencedor da Indy 500 de 2013. Em novembro, ele acertou com a equipe Chip Ganassi para correr nas provas em ovais em 2021 e 2022. O calendário não bate com o da Stock Car, o que dá espaço para disputar ambas as categorias.

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

F1 2020: Verstappen fecha temporada em grande estilo; veja debate sobre os melhores do ano

PODCAST - "Show" de Russell pode gerar problema para a Mercedes?