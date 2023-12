A Stock Car Pro Series abriu nesta sexta-feira as atividades para a grande final da temporada 2023 em Interlagos. E na primeira sessão de treinos livres, deu o líder do campeonato, Gabriel Casagrande, na liderança.

A principal categoria do automobilismo nacional chega à última etapa do ano com sete candidatos ao título. Casagrande lidera com 16 pontos de vantagem para Daniel Serra, enquanto Felipe Fraga, Thiago Camilo, Rafael Suzuki, Rubens Barrichello e Ricardo Zonta completam a lista de postulantes.

Pela manhã, foi realizado o shakedown, enquanto o primeiro treino livre fechou o dia de atividades em Interlagos. Casagrande foi o mais rápido à frente de Nelsinho Piquet e Bruno Baptista, enquanto outros dois candidatos ao título, Thiago Camilo e Rafael Suzuki, completaram o top 5. Vice-líder do campeonato, Daniel Serra foi o décimo.

Veja o que disseram os sete candidatos ao título da Stock Car após a sexta em Interlagos:

Gabriel Casagrande (Líder do campeonato, 1º no TL1)

“Foi um bom início de treino, gostei do desempenho do carro, acho que a gente está na briga, não dá para cravar ainda que vai brigaremos pela pole, mas acho que pelas primeiras posições nós temos carro para isso. É um começo animado e agora é analisar tudo que a gente fez hoje pra melhorar ainda mais amanhã".

“Está foda, muito quente, mas o pior problema na verdade é quando sai, está muito abafado, dentro do carro você tem as entradas de ar, e a gente está acostumado, o problema é quando sai, tem que vir direto pra salinha do ar condicionado aqui pra aguentar, vai ser com certeza um calor muito forte, todos os pilotos e os carros vão sofrer bastante, mas estamos preparados pra isso também, acho que é mais um ingrediente aí pra botar emoção na disputa.

Daniel Serra (2º colocado no campeonato, 10º no TL1)

“Acho que o carro está bom, desceu bem do caminhão, se comportou bem no shakedown e foi bom nosso treino 1. Tem algumas coisinhas que a gente tem que melhorar, a gente está trabalhando para isso e vamos ver. Então, amanhã colocaremos tudo junto, se tem o que precisa para um bom resultado.

Felipe Fraga (3º no campeonato, 23º no TL1)

“Foi muito difícil hoje. Fiquei bem atrás. Tivemos alguns probleminhas com o freio hoje, não foi um começo. A gente esperava que ia ser um pouquinho melhor, mas temos muitos dados, muita coisa para analisar. Vamos ver o que rola. Na Stock Car a pista muda muito de um dia para o outro, então acho que vamos encontrar o caminho.”

Thiago Camilo (4º no campeonato, 4º no TL1)

"No final do shakedown, a gente conseguiu fazer uma avaliação do carro, não estávamos muito satisfeitos com a performance, mas conseguimos, acho que, fazer algumas modificações para o primeiro treino".

"Na Stock Car, como tem muito pouco treino, a gente usa o shakedown também como um parâmetro para fazer uma avaliação, mas a pista estava mais fria, tem sempre a questão também de quando a gente vem aqui depois da F1, tem alguns spots um pouco diferentes que a gente consegue avaliar durante o trackwalk, não sabemos como o carro vai se comportar em determinadas situações, com esse composto de pneu também é a primeira vez que a gente está vindo aqui em Interlagos".

"A gente correu aqui em Interlagos já, mas era um composto um pouco diferente, e eu acho que a gente fez modificações positivas no carro para o treino 2. O carro se comportou bem, está equilibrado, estou satisfeito com o rendimento, acho que a gente ainda precisa encontrar alguma coisinha ali, mas em relação a tempo, para a condição de pneu que a gente tinha, eu estou confiante que amanhã a gente vai poder brigar pela pole".

Rafael Suzuki (5º no campeonato, 5º no TL1)

"Acho que teve uma evolução das últimas corridas de Interlagos para essa. A gente fez alguns testes que foram válidos. Valeu a pena arriscar um pouquinho, pensar um pouco diferente. Acabei trocando o grupo, indo no 1 porque o Átila Abreu teve um problema no carro, e o Polenta pediu para inverter os carros. Então, faltou a comparação direta com a condição de pista no grupo 2, onde estavam todos os nossos adversários diretos. O Gabriel Casagrande está muito bem e a gente precisa buscar essa diferença. Talvez uns três décimos para poder realmente brigar pela pole. Agora é estudar, mas acho que a gente tem informações boas para trabalhar para o sábado."

Rubens Barrichello (6º no campeonato, 21º no TL1)

“Eu acho que a luta sempre é contra nós mesmos, não é contra alguém ou com alguma situação. A gente precisa solucionar os nossos problemas, que porventura estão ok, então eu estou satisfeito com o resultado do balanço do carro que eu tive hoje. Essa é a simplicidade do meu dia de hoje".

Ricardo Zonta (7º no campeonato, 20º no TL1)

"A equipe vai colher melhor os dados dos dois carros após os treinos de sexta-feira. O que eu senti no primeiro contato com a pista é que o asfalto muito desgastado em algumas curvas consumia demais os pneus. Agora vamos trabalhar duro até amanhã para ir atrás do melhor equilíbrio e entender o que aconteceu com o carro. Com esse asfalto e o forte calor, o gerenciamento dos pneus vai ser um fator crucial no fim de semana."

