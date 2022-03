Carregar reprodutor de áudio

Após protagonizar a abertura da temporada 2022 da Stock Car com vitória na bateria dedicada aos convidados com Enzo Elias no Chevrolet Cruze de Galid Osman, a Shell chega a Goiânia com a motivação em alta para a etapa que promete ser a de maior velocidade média do calendário.

O palco da segunda rodada dupla deste ano é o Anel Externo da pista goiana, onde no ano passado as voltas no treino classificatório registraram média superior a 190 km/h. Com voltas na casa de 50s de duração, todo detalhe pode ser decisivo, uma vez que no cenário altamente competitivo da Stock Car moderna décimos de segundo bastam para colocar um carro no top 5 ou fora da relação dos 25 primeiros.

No ano passado, por exemplo, a diferença entre a melhor volta no quali e a 28ª marca foi 0s672. Nas corridas o panorama promete ser igualmente intenso –vale lembrar que a chegada da corrida no Anel Externo em 2021 foi a mais apertada da história da categoria. Outro fator decisivo é a estratégia de paradas nos pits, uma vez que um carro facilmente pode perder a volta do líder no momento de seu serviço obrigatório de troca de pneus e reabastecimento.

Galid disse: “Estou animado, começamos o ano forte e partimos para Goiânia na quarta posição. Torcer para o carro estar competitivo como em Interlagos. Estou esperançoso, gosto muito de correr em Goiânia, especialmente com retorno do público, que sempre é um fator adicional de motivação”.

Os três pilotos da Shell têm retrospecto favorável em Goiânia, com poles e vitórias. Átila Abreu foi o primeiro pole da história da pista em seu retorno à Stock Car e já prevaleceu em corridas em Goiânia tanto no piso seco quanto no molhado. Ele aparece em 11º na pontuação com o Cruze #51.

“Goiânia no anel externo é diferente, mas ao mesmo tempo uma etapa muito legal. Serve como um bom preparativo para a etapa do Rio, que também é uma pista muito rápida. O oval depende muito de velocidade de reta, coisa que foi nosso principal problema na primeira etapa. A equipe trabalhou bem para entender onde melhorar esse problema. Estou bem animado para a próxima etapa para brigar por pódios, vamos brigar nas primeiras posições, pois gastamos um dos descartes nessa primeira etapa, então é importante somar bons pontos daqui para frente", afirmou Átila.

Ricardo Zonta também tem vitórias e poles em Goiânia, inclusive a primeira vitória da história de um Toyota Corolla na categoria, justamente em sua corrida de estreia. O paranaense da equipe Shell-RCM aparece em quinto na pontuação e quer buscar no Anel Externo o troféu de primeiro lugar que escapou por detalhes na última volta da corrida 2 no ano passado. "A última corrida em Goiânia foi no oval e fizemos pódio na terceira colocação", falou Zonta.

"Na segunda corrida, estava na liderança, mas uma peça solta de um outro carro na curva 1 se soltou e acabei passando por cima, na última volta, o que fez na pior das hipóteses que eu perdesse um pódio, ou poderia até ter ganho. A competitividade no oval é maior ainda. Os tempos ficam muito próximos. A estratégia de classificação e toda a programação de pista vai ser muito importante, o vácuo faz muita diferença, por isso, termos um carro acertado para reta, para velocidade mesmo. Então, o foco é acertar o carro para velocidade e para duas curvas a direita", completou.

Galid, por sua vez, chega credenciado pela sua primeira vitória com a Shell, em Interlagos há quatro semanas. Ele também conhece o caminho até o degrau mais alto do pódio de Goiânia, que visitou em 2016. A programação da etapa determina um treino livre na sexta-feira e outro no sábado, quando também está programado o quali, programado para 14h30. A primeira bateria do domingo tem largada prevista para 15h10. Os canais SporTV exibem ao vivo quali e corridas. A TV Bandeirantes mostra as provas domingo.

Cronograma da etapa 2 – Goiânia

Sexta-feira, 18 de março

09:25 – 09:35 - Shakedown

13:45 – 14:55 – Treino livre 1

Sábado, 19 de março

10:25 – 11:35 – Treino livre 2

14:35 – 15:15 – Quali

Domingo, 20 de março

15:10 – Corrida 1 (30 minutos +1 volta)

15:37 – Corrida 2 (30 minutos +1 volta)

