Assim que aconteceu o anúncio do TCR South America, pilotos, equipes e montadoras se mostraram altamente interessados em participar da categoria que deve invadir as pistas do continente no próximo ano.

A Toyota já está produzindo o modelo Corolla para fazer parte do campeonato, a Hyundai já anunciou dois pilotos para a categoria e o número de inscrições superou as expectativas dos organizadores.

Uma dessas inscrições é do campeão da primeira edição do Jaguar I-Pace eTrophy e piloto da Stock Car, Sérgio Jimenez.

Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com, Jimenez admitiu que fez a inscrição para o campeonato para ter o papel de piloto e dono de equipe e negocia com algumas montadoras, com a Audi na pole position.

“Desde o começo, quando a categoria foi lançada, achei o conceito bastante interessante”, disse Jimenez. “Na Europa, quando lançaram, eu estava na WRT, e foi quando lançaram o Mundial e o Europeu. Acompanhei o começo da categoria e vi que poderia ter bastante sucesso, já que é um carro de custo-benefício bom, que é o que o automobilismo precisa hoje para fazer boas competições, com bons pilotos.”

“Desde que abriram as inscrições para o TCR South America eu fui um dos primeiros a fazer, estamos com essa inscrição para ser aprovada e negociando com duas ou três montadoras. É bem possível que estaremos com a Audi, que já tínhamos um namoro, devido a conhecer algumas pessoas aqui na Europa. Estou bastante animado e esperando as novidades.”

