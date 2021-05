Dunlop será fornecedora de pneus no TCR South America

A Dunlop foi escolhida pelo TCR South America como fornecedora oficial de pneus para o campeonato. Depois de um processo seletivo com testes e negociações, as partes chegaram a um acordo para as próximas duas temporadas.

“Estamos muito contentes em participar desse grande projeto e esperamos contribuir para seu sucesso”, destacou Cristian Segovia, gerente sênior da Sumitomo Rubber Latin America Ltda. “Além disso, é um orgulho contar com a confiança de uma categoria tão globalizada quanto o TCR para o desenvolvimento desse projeto na América do Sul.”

“Isso implica também um tremendo desafio, já que será necessário transitar por diversos países com nossos pneus e os serviços associados. Mas acreditamos ter as soluções e capacidade para atender todas as demandas do TCR South America”.

A Sumitomo Rubber Latin America (no Chile) é a subsidiária da japonesa Sumitomo Rubber Industries, companhia dona da marca Dunlop e de todos os direitos de comercialização dos pneus Dunlop na América do Sul.

“É uma conquista para a categoria fechar um acordo dessa magnitude com uma marca internacional e de prestígio como a Dunlop. Contar com os pneus produzidos no Japão vai elevar a qualidade do nosso campeonato. Esperamos ansiosos o início da temporada para podermos trabalhar em conjunto”, declarou Federico Punteri, diretor do TCR South America.

FICHA TÉCNICA DOS PNEUS OFICIAIS DO TCR SOUTH AMERICA:

Pneus Slick

Marca: Dunlop

País de origem: Japão

Modelo: SLK

Composto: D20

Medida: 260/655R18

Diâmetro total: 661mm

Área total: 271 mm

Área de rodagem: 254 mm

Pneus Wet

Marca: Dunlop

País de origem: Japão

Modelo: R92

Composto: W08

Medida: 260/655R18

Diâmetro total: 662mm

Área total: 271 mm

Área de rodagem: 254 mm

F1 2021 - Ferrari surpreende e é a mais rápida em Mônaco: destaques dos treinos livres | SEXTA-LIVRE

PODCAST: O GP de Mônaco ainda é o ponto alto da F1?

Your browser does not support the audio element.