Com uma tocada segura e estratégia impecável, o espanhol Pepe Oriola conquistou o segundo lugar na corrida final do TCR South America em Concepción e garantiu o primeiro campeonato de pilotos da história do evento. A vitória na corrida ficou com o argentino Fabricio Pezzini e o Lynk & Co #113, com um combativo Dorian Mansilla completando o pódio em terceiro com o Honda #170.

Largando de oitavo lugar, o catalão da equipe campeã W2 Pro GP sabia que bastava completar 12 das 16 voltas para assegurar o título. Ele então tratou de administrar no início.

O Honda #74 avançou de oitavo para sexto na partida, depois foi favorecido pelo drive-thru imposto a Tito Bessone por queima de largada. Permitiu ultrapassagem de Digo Baptista na volta 5 e controlou a prova em quinto lugar até cumprir os 75% necessários para garantir o título.

Então nas quatro voltas finais Oriola mostrou que o título ficou em boas mãos, ultrapassando Baptista, depois Dorian Mansilla e JP Bessone para receber a bandeirada em segundo lugar atrás de Pezzini.

O competidor do Lynk & Co #113 assumiu a dianteira na volta 6, superando JP Bessone e levou até o final com segurança. Já o do Honda #133 foi perdendo rendimento com o capô de seu carro levantando. JP Bessone lutou pelo pódio até as curvas finais, quando foi ultrapassado por seu companheiro Dorian Mansilla após acirrada batalha porta com porta entre os dois Hondas da Squadra Martino. O top5 foi completado pelo vice-campeão Digo Baptista.

Em sexto lugar, Fabio Casagrande levantou a vitória na Copa Trophy.

A segunda temporada do TCR South America terá início no dia 3 de abril, no autódromo paulista do Velocitta.

O que eles disseram:

“Foi uma boa corrida, sabia que precisava chegar até a volta 12 que me garantia o título matematicamente, mesmo assim a equipe me deu carta branca para atacar e buscar a vitória. Terminei mostrando muita velocidade. Foi um ano difícil, de pandemia, passando muitos dias longe de casa. Foi um ano de muita evolução como pessoa e como piloto. Se tivesse mais uma volta daria para ganhar a corrida, mas o importante para mim era vencer o campeonato, feliz por terminar o ano assim com esse título importante para mim.”

Pepe Oriola

“Uma pena não largar ontem, mas a equipe trabalhou bem para conseguir resolver o problema e conseguir correr hoje. Tenho 3 corridas largadas e duas vitórias. Muito feliz com o resultado, isso é resultado de um trabalho muito sério desse time que me recebeu muito bem por aqui. Na largada, consegui acertar bem o tempo e me jogar por fora, os pneus aguentaram e consegui fazer uma boa corrida. Soube a hora certa de atacar para assumir a ponta e trazer o carro para casa. No fim acho que o Pepe tinha mais carro que a gente, mas ele perdeu algum tempo para passar os dois Honda e isso certamente me beneficiou também”

Fabricio Pezzini

“A verdade é que tínhamos um ritmo muito bom para ganhar. Então tive boas disputas e Pezzini acabou abrindo um pouco. Mas vale destacar nosso ritmo, é minha estreia e ontem também vinha em segundo lugar quando explodiu o pneu. Hoje conseguimos subir no pódio e ainda mais em uma categoria internacional, que é muito importante. Agora vamos trabalhar para no ano que vem correr novamente com a Honda.”

Dorian Mansilla

“Tive um bom ritmo, consegui andar próximo do pelotão, foi uma pista que me senti muito bem e consegui andar muito próximo do pelotão e vencer na Copa Trophy. Foi sem dúvida minha melhor corrida no ano”

Fabio Casagrande

