O brasiliense Raphael Reis iniciou sua caminhada no TCR South America em Interlagos do mesmo jeito que encerrou a jornada pela Stock Light domingo passado no Velocitta: P1 com a equipe W2 Racing.

Reis é o primeiro piloto a liderar uma atividade oficial na história do novo campeonato sul-americano de carros de turismo. Com o Honda Civic #77, ele cravou 1:41.897 em sua melhor passagem.

“Foi muito bom o treino. Junto com a W2 fizemos um grande trabalho e nos preparamos muito para este fim de semana", disse o piloto.

"Levamos o projeto do TCR com a seriedade que uma categoria internacional exige, com um programa de testes que nos ajuda aqui hoje. Já validamos o equilíbrio do Honda Civic em outras ocasiões e isso se comprovou aqui hoje."

"Começamos muito esperançosos, mas é apenas o início do trabalho e vamos seguir concentrados para uma grande etapa”

O catalão Pepe Oriola, com o Honda #74, completou a dobradinha da equipe chefiada por Serafin Junior.

Nesta sexta-feria o TCR South America tem prevista mais uma sessão de treino livre. No sábado acontece mais um treino livre e a classificação. As duas primeiras corridas do novíssimo campeonato internacional para carros de tração dianteira acontecem na manhã de domingo, com transmissão do Fox Sports a partir das 11h45.

