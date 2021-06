Porsche Carrera Cup: Neugebauer lidera treino de sexta-feira

A Porsche Cup Brasil começou as suas atividades oficialmente nesta sexta-feira em Curitiba, local em que realiza mais uma rodada dupla. No único treino livre do dia, preparatório para a maratona do fim de semana, Werner Neugebauer cravou 1min19s272 e foi o melhor.

O piloto gaúcho foi 0s355 mais veloz que Marçal Muller, vice-líder do campeonato, que ficou em segundo. Pedro Aguiar, Alceu Feldmann e Miguel Paludo completaram o top-5.

Apesar de estar apenas na quarta posição na tabela, Paludo leva o maior lastro da Carrera Cup no fim de semana, já que na composição do peso extra foi aplicado o descarte, com o atual campeão carregando mais 50 quilos.

O líder da pontuação na Carrera, Enzo Elias, foi o nono colocado na sessão.

Eduardo Azevedo foi o mais rápido dentro da classe Sport, em sexto no geral, enquanto Nelson Marcondes, que foi o 10º colocado, se deu melhor na classe Trophy.

Neste sábado às 9h15 a Porsche Carrera Cup realiza o treino de classificação para a corrida 1, com transmissão ao vivo no Motorsport.com e Motorsport.tv.

Resultado

Pos. Piloto 1 Werner Neugebauer 2 Marçal Muller 3 Pedro Aguiar 4 Alceu Feldmann 5 Miguel Paludo 6 Eduardo Azevedo 7 Renan Pizii 8 Elio Khouri 9 Enzo Elias 10 Nelson Marcondes 11 Cristiano Piquet 12 Georgios Frangulis 13 Rodrigo Mello 14 Fran Lara 15 Urubatan Jr. 16 Pedro Boesel 17 Chico Horta 18 Rouman Ziemkiewicz 19 Eduardo Menossi 20 Franco Giaffone 21 Sylvio de Barros 22 Fernando Croce 23 João Barbosa

