Raphael Reis fechou a quinta etapa do TCR South America, em Río Cuarto, com dois quintos lugares. O brasiliense mostrou muita velocidade e chegou a ocupar o segundo lugar no início da corrida 2, mas foi abalroado por um concorrente e teve que fazer uma corrida de recuperação.

Largando da oitava posição sob a chuva, Reis ganhou três posições na primeira volta. No giro seguinte, passou a atacar Manuel Sapag, mas o argentino se defendeu das investidas e manteve o quarto lugar. A disputa seguia forte, o piloto do Civic #77 pressionava, mas não conseguiu espaço para executar a manobra. Após 17 voltas completadas, Reis recebeu a bandeira quadriculada na quinta posição.

Com a inversão do resultado do quali para o grid da corrida 2, Raphael partiu da terceira colocação. Na largada, foi tocado por Rodrigo Baptista e caiu para o último lugar.

Na sequência, o piloto da W2 ProGP escalou o pelotão e rapidamente já era o sexto colocado. Na oitava volta, Reis superou Fabio Casagrande e assumiu o quinto lugar. O brasileiro tinha muitos danos no Civic #77 mas conseguiu cruzar a linha de chegada em quinto e manter a terceira colocação no campeonato.

A próximo compromisso do piloto pelo TCR South America está marcado para os dias 12 e 13 de novembro, em Buenos Aires.

F1 - RESSURREIÇÃO: FERRARI mais PRÓXIMA de alcançar POTÊNCIA do motor MERCEDES? Entenda a teoria

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #141 – É o fim da linha para Mercedes e Hamilton após GP dos EUA?

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: