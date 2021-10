Um final de semana perfeito. Assim foi a disputa da quarta etapa da temporada do TCR South America, no autódromo de El Pinar, no Uruguai, para o piloto brasileiro Digo Baptista, da Cobra Racing Team.

Após conquistar sua primeira pole position no campeonato no sábado (2), ele venceu a corrida 1, realizada no mesmo dia, de ponta a ponta, cruzando a linha de chegada com quase 10 segundos de vantagem para o espanhol Pepe Oriola, até então líder do campeonato, que terminou em segundo.

Neste domingo (3), pelo grid invertido, Digo partiu da décima colocação e, com uma bela largada, já pulou para sexto e foi escalando o pelotão volta a volta. O brasileiro já era o segundo, quando viu o rival Oriola ter problemas em seu carro e abandonar ainda na volta 5.

A bordo do Audi RS3 LM TCR #13, Digo assumiu a ponta e, mesmo com a entrada do Safety Car, após um incidente na volta 9, abriu novamente quase 10 segundos de vantagem ao final da disputa para o segundo colocado, o argentino Pablo Otero.

O brasileiro, que chegou ao Uruguai 25 pontos atrás de Oriola, somou 50 pontos pelas duas vitórias e 5 pela pole e sai agora na liderança, com oito de vantagem para o espanhol.

Na temporada de estreia da competição, Digo foi ao pódio em todas as etapas e tem agora três vitórias (além das duas em El Pinar, venceu a etapa endurance em Curitiba), um segundo lugar (Rivera) e um terceiro em Interlagos.

“Foi um final de semana perfeito. Conseguimos acertar bem o carro para a pista, conquistamos a primeira pole e vencemos as duas corridas. Contamos um pouco com a sorte, pela quebra do Oriola na corrida 2, mas mesmo assim fizemos um grande trabalho. Nossa equipe está de parabéns”, comemorou o piloto de 25 anos.

“Estamos na liderança, mas ainda tem muitas etapas pela frente. Então, vamos continuar focados, em busca de bons resultados para seguir na briga pelo título”, completou Baptista.

As atenções do brasileiro se voltam agora para a última etapa do PURE ETCR, em Paul-Arnos, na França. Digo, que corre a temporada pela equipe Romeo Ferraris, está em quinto lugar no campeonato e com chances matemáticas de brigar pelo título. A disputa será nos dias 16 e 17 de outubro.

Pelo TCR South America, a quinta etapa do ano está prevista para 30 e 31 de outubro em Córdoba, na Argentina, quando o campeonato inicia sua segunda metade.

Os resultados das corridas em El Pinar:

Corrida 1

1 #13 Rodrigo Baptista (Bra) Audi - Cobra Racing Team 17 voltas em 26:40.783

2 #74 Pepe Oriola (Esp) Honda - W2 ProGP Racing + 9.489

3 #33 Manuel Sapag (Arg) Honda - Squadra Martino + 12.096

4 #77 Raphael Reis (Bra) Honda - W2 ProGP Racing + 24.571

5 #38 Diego Martinez (Uru) Alfa Romeo - Propcar Racing Team + 27.787

6 #52 Cyro Fontes (Uru) Lynk & Co - PMO Motorsport + 28.058

7 #47 Rodrigo Pflucker (Per) Hyundai - Peru Racing Team + 29.999

8 #10 Adalberto Baptista Audi - Cobra Racing Team + 38.993

9 #30 Pablo Otero (Arg) Lynk & Co - PMO Motorsport + 49.290

10 #155 Gonzalo Reilly (Uru) Honda - Squadra Martino + 3 voltas

Corrida 2

1 #13 Rodrigo Baptista (Bra) Audi - Cobra Racing Team 21 voltas em 34:05.822

2 #30 Pablo Otero (Arg) Lynk & Co - PMO Motorsport + 9.447

3 #33 Manuel Sapag (Arg) Honda - Squadra Martino + 9.891

4 #47 Rodrigo Pflucker (Per) Hyundai - Peru Racing Team + 17.187

5 #77 Raphael Reis (Bra) Honda - W2 ProGP Racing + 22.144

6 #38 Diego Martinez (Uru) Alfa Romeo - Propcar Racing Team +40.717

7 #155 Gonzalo Reilly (Uru) Honda - Squadra Martino + 1 Volta

8 #10 Adalberto Baptista Audi - Cobra Racing Team + 5 Voltas

9 #52 Cyro Fontes (Uru) Lynk & Co - PMO Motorsport Não completou

10 #74 Pepe Oriola (Esp) Honda - W2 ProGP Racing Não completou

Classificação do TCR South America, após quatro etapas (Top-8):

1. Rodrigo Baptista (Bra) 154

2. Pepe Oriola (Esp) 146

3. Raphael Reis (Bra) 107

4. Adalberto Baptista (Bra) 73

5. Manuel Sapag (Arg) 63

6. Ayrton Chorne (Arg) 60

7. Pablo Otero (Arg) 56

8. Fabio Casagrande (Bra) 50

