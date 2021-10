GP da Turquia de F1: Horários, onde assistir e previsão do tempo

Neste final de semana, a Fórmula 1 volta a Istambul para mais uma edição do GP da Turquia, a segunda consecutiva no retorno da etapa ao calendário da principal categoria do automobilismo mundial.

Após uma prova maluca no ano passado, graças ao recapeamento tardio da pista, a organização se mexeu para evitar que isso aconteça novamente neste ano, mas nada está descartado, especialmente com a previsão do tempo marcando chuva durante todo o final de semana.

De acordo com o portal Weather.com, a sexta-feira deve ser realizada com pista seca, mas a previsão de chuva começa a subir na mesma noite. O sábado deve trazer a maior quantidade de água, chegando a 70% de chances de precipitação. No domingo, a porcentagem é menor, na casa de 60%.

A chuva pode contribuir para embolar ainda mais um mundial que já está muito embolado. Após a vitória no GP da Rússia, Lewis Hamilton reassumiu a liderança do Mundial de Pilotos, mas o grande segundo lugar de Max Verstappen deixa o holandês ainda na cola do heptacampeão, com apenas dois pontos de diferença.

Uma grande dúvida do final de semana é se a Mercedes arriscará fazer a troca do motor de Hamilton nesta etapa ou se deixará para alguma das seis provas que ainda estão por vir.

Confira a programação do GP em Istambul além da agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 05h30 Bandsports Treino Livre 2 Sexta-feira 09h Bandsports Treino Livre 3 Sábado 06h Bandsports Classificação Sábado 09h Band e Bandsports Corrida Domingo 09h Band Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 13h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 14h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após a classificação Q4 Sábado Após a corrida sprint PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h

EXCLUSIVO: JU CERASOLI revela detalhes em TRETAS de Hamilton e Verstappen que não são vistos na TV

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #135: Vitória 100 de Hamilton na F1 chega em momento mais pressionado na carreira?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: