A FIA respondeu ao pedido de esclarecimento que a Red Bull havia apresentado contestando o plenum do motor Mercedes alegando que não havia registrado nada de ilegal no uso da unidade de seis cilindros. De acordo com a mídia alemã Auto Motor und Sport, as verificações não mostraram anomalias no componente fabricado em Brixworth, confirmando o que o Motorsport.com havia antecipado na Holanda.

Quando a polêmica estourou na corrida de Zandvoort, imediatamente dissemos que não levaria a lugar nenhum. E assim foi. A equipe de Milton Keynes queria saber se o aumento de desempenho do motor da rival, avaliado em cerca de vinte cavalos nas fases de aceleração, era legal ou não, sugerindo que haviam encontrado uma maneira de resfriar o ar destinado ao plenum de seis cilindros e ignorando o sensor da FIA.

O artigo 5.6.8 do regulamento técnico da F1 estabelece que "a temperatura do ar do plenum do motor deve ser mais de dez graus acima da ambiente".

A medição leva em consideração uma média de volta, pois esta varia de acordo com o uso do motor e o fluxo de ar que sai do intercooler: fica mais frio em baixas rotações e torna-se mais quente em altas velocidades, podendo haver picos em que os dez graus esperados a mais não sejam lidos.

A conformidade é medida pelo sensor da FIA instalado no plenum, mas os comissários de Jo Bauer não encontraram anomalias embora os técnicos da Red Bull tivessem dúvidas de que o componente da Mercedes, muito maior em comparação com a versão de 2020, permitiria uma passagem de ar que variasse de acordo com a vazão, pulando a leitura do sensor e trazendo um fluxo mais frio para baixas velocidades.

Segundo a Auto Motor und Sport, a federação respondeu à equipe austríaca que nada ilegal foi registrado.

