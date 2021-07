Corridas são corridas e só terminam na bandeirada. E que disputa emocionante para o brasileiro Digo Baptista na segunda etapa do TCR South America, realizada neste domingo (25), no autódromo internacional de Curitiba, em Pinhais (PR).

Dividindo o Audi RS3 LM TCR #13 da equipe Cobra Racing Team com o experiente piloto holandês Tom Coronel, o brasileiro chegou a sua primeira vitória na nova categoria de turismo do continente sul-americano. Mas se engana quem pensa que a tarefa foi fácil.

A segunda etapa da competição foi a primeira em formato endurance, com duplas. Depois de liderarem dois dos três treinos, no classificatório, Digo e Coronel enfrentaram problemas elétricos no carro. Sem a chance de completarem uma volta competitiva, eles largaram de 10º e penúltimo lugar no grid. Por isso, a vitória da Cobra Racing Team, comandada por Nonô Figueiredo, teve um sabor ainda mais especial.

Digo largou muito bem e, logo após a primeira curva, pulou para sexto. Na segunda volta, já era o quinto, subiu em seguida para quarto e, com uma punição ao carro #12, assumiu o terceiro posto.

Algumas voltas depois, o carro líder e pole position da prova, dos argentinos Jose Manuel Sapag e Esteban Guerrieri, teve um furo de pneu e foi obrigado a parar nos boxes. Digo pulou para segundo e travou uma bela batalha com Valdeno Brito, que vinha à frente.

Com duas entradas do Safety Car, que reagruparam o pelotão, a prova ficou ainda mais emocionante perto da sua metade. Baptista e Brito entraram juntos na parada para troca de pilotos e pneus, quando Coronel assumiu o Audi RS3 LM TCR #13.

O holandês de 49 anos, que corre atualmente no FIA WTCR - o campeonato mundial da TCR -, com o mesmo modelo Audi, também acelerou forte e pressionou o carro que liderava até então, no momento pilotado por Raphael Reis. Faltando pouco mais de um minuto para o final, Reis teve um furo de pneu e Coronel assumiu a ponta para vencer.

Com o resultado, Digo – que já havia ido ao pódio na etapa Sprint de Interlagos, quando foi terceiro na corrida 1 – assumiu a vice-liderança do campeonato, com 68 pontos, contra 74 do espanhol Pepe Oriola, que terminou em sexto em Curitiba.

“Estávamos muito rápido nos treinos, mas tivemos um problema eletrônico na classificação, com o carro entrando em modo de segurança. Conseguimos consertar para a corrida e, mesmo largando do fim do grid, a gente sabia que tinha um ritmo bom e conseguimos a primeira vitória da equipe no geral. Estou muito feliz e satisfeito com o resultado”, comemorou o brasileiro de 24 anos, vice-campeão das 24 Horas de Le Mans de 2019.

“O Tom é um piloto super experiente, sabia que ele iria somar muito e fez um grande trabalho. Gostaria de agradecer muito a ele, ao Nonô, aos mecânicos, meus apoiadores e a todos pela torcida. Agora, estamos em segundo no campeonato e vamos pra cima pra seguir na briga no Velopark”, completou Digo.

Antes da terceira etapa do TCR South America, nos dias 28 e 29 de agosto, Digo volta a acelerar pelo PURE ETCR, novo campeonato de turismo de carros elétricos, onde foi ao pódio na etapa passada, na Espanha. A terceira etapa da categoria será na Dinamarca, nos dias 6, 7 e 8 de agosto.

Resultado da segunda etapa do TCR South America:

1 D.BAPTISTA / CORONEL 39 voltas em 1:00:19.539

2 JIMENEZ / MONTEIRO a 4.980

3 BRITO / REIS a 11.244

4 CASAGRANDE / VANCE a 50.175

5 AIZZA / CHORNE a 1 volta

6 COSTA / ORIOLA a 1 volta

7 A.BAPTISTA / HELLMEISTER a 2 voltas

8 GUERRIERI / SAPAG a 18 voltas

9 BLOCK / LEWIS a 19 voltas

10 GIROTTO / MARQUES a 25 voltas

11 ANDRADE / CARTA FILHO a 36 voltas

