O espanhol Pepe Oriola está muito próximo de escrever seu nome como o primeiro campeão da história do TCR South America. O piloto do Honda #74 partiu em segundo lugar a primeira bateria em Concepción, assumiu a liderança na largada e controlou a vantagem até a bandeirada. Seu companheiro Raphael Reis foi o segundo colocado, com o pole-position Digo Baptista completando o pódio.

O catalão abriu sua vantagem para o piloto do Audi #13 em 22 pontos no campeonato e precisa apenas completar 75% da distância da corrida deste domingo para garantir o título.

A corrida final terá largada as 9h, com Baptista largando em nono e último lugar e Oriola em oitavo, de acordo com a regra de inversão de grid da categoria.

Disputada sob calor na casa dos 30° C, a prova deste sábado exigiu muito dos carros e o melhor gerenciamento dos pneus foi um fator determinante.

Depois de assumir a liderança na largada, Oriola tratou de abrir vantagem para Rodrigo. Este passou a parte inicial da corrida neutralizando as investidas de Dorian Mansilla, que havia superado Raphael Reis pelo terceiro lugar na largada.

Na sétima volta, Juan Pablo Bessone escapou da pista com pneu danificado quando vinha em quinto com o Honda #133 da Squadra Martino. Tito Bessone, logo atrás, também colocou rodas na grama com o Peugeot #44, o que permitiu a Fabio Casagrande ingressar no top5.

Digo Baptista perdeu rendimento duas voltas mais tarde, cedendo posições para Mansilla e Reis. Mas na passagem seguinte o Honda #170 teve o pneu dianteiro direito estourado e foi forçado a recolher.

Tito Bessone então avançou para quarto lugar, conquistando a vitória na Copa Trophy, e Fabio Casagrande completou o top-5.

O que eles disseram:

“Muito contente. Hoje era o dia que deveria acabar de demonstrar que sou o mais rápido do campeonato. É verdade que faltou um pouco na classificação, mas na corrida gerencio bem o carro, os pneus e especialmente as largadas, onde levo um pouco mais de vantagem. Estava preocupado porque, com este calor, tivemos todos os alarmes de temperatura de água e óleo. Mas conseguimos terminar bem. Ainda não está feito o campeonato, mas estamos mais perto. A largada sem dúvida foi fundamental, porque nesse calor andar atrás prejudica mais ainda. Eu indo de frente no pelotão tinha todas as armas e pude guiar tranquilo. Se tivesse ficado atrás do Digo, acho que não teria conseguido passar”

Pepe Oriola

“A largada não foi muito boa, mas tínhamos um carro muito rápido. Minha expectativa era largar um pouco mais para frente. O calor estava muito intenso, o carro começou a esquentar muito e isso me fez tirar um pouco o pé e economizar o equipamento. Consegui fazer isso melhor que meus adversários e isso me resultou em uma segunda colocação na corrida. Amanhã tem mais uma e vamos com tudo para a última do ano.”

Raphael Reis

“Objetivo era ganhar a corrida e tentar pontuar mais q o Pepe. Mas a largada já não foi boa e o ritmo não era o que esperávamos. Ainda tem uma corrida amanhã e vamos com certeza brigar até o final pela vitória”

Rodrigo Baptista

“Foi uma boa corrida! Estou aprendendo cada dia mais sobre o carro, entendendo os melhores setups, entendendo o carro. Cometi alguns erros e senti que poderia ser ainda mais rápido, vamos tirar isso como um aprendizado. Amanhã tem mais e vamos tentar tirar o melhor desempenho do carro.”

Ernesto Bessone

