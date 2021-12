Nasr é confirmado como piloto do novo programa da Porsche de 2023

Felipe Nasr e o americano Dane Cameron foram anunciados como os primeiros pilotos do novo programa LMDh da Porsche, que deve começar em 2023.

Nasr e Cameron foram confirmados como pilotos de fábrica da Porsche no início do próximo ano na noite deste sábado, quando a Porsche revelou seus programas de automobilismo para 2022.

Eles estarão "envolvidos intensamente no desenvolvimento do protótipo LMDh da Porsche", de acordo com um comunicado da fabricante alemã.

Tanto Nasr quanto Cameron estiveram intimamente ligados desde o verão com a Porsche e a Penske Motorsport, que comandará a equipe de fábrica do fabricante no FIA World Endurance Championship (WEC) e no IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

A mudança para a Porsche por Nasr, que conquistou seu segundo título do IMSA este ano com a Action Express Racing Cadillac, parecia uma conclusão precipitada quando foi anunciado em outubro que ele seria substituído na equipe para 2022 por Tristan Nunez.

Cameron fez parte da equipe Penske Acura por três anos de 2018 a 2020, vencendo o título do IMSA com Juan Pablo Montoya em 2019, antes de continuar seu relacionamento com a marca Honda na Meyer Shank Racing este ano.

O novo chefe da Porsche Motorsport, Thomas Laudenbach, disse que o novo LMDh desenvolvido em parceria com a Multimatic Motorsport em sua plataforma LMP2 de próxima geração "iniciará testes intensivos em janeiro para garantir que estamos perfeitamente preparados para nossa estreia na competição de 2023".

Porsche Motorsport LMDh Photo by: Porsche Motorsport

Isso está de acordo com o cronograma que Laudenbach traçou para o programa no início de novembro: ele disse que o carro seria lançado em um campo de testes antes do final deste ano, antes do início dos testes de desenvolvimento adequados no novo ano.

Não está claro se esse shakedown ocorreu até agora na pista de testes de Weissach da Porsche ou em um local semelhante.

A Porsche anunciou um novo chefe do programa para o projeto LMDh.

Urs Kuratle, que trabalhou na Sauber por mais de 20 anos, passa para a nova posição, tendo anteriormente chefiado a logística do programa 919 como diretor de operações do automobilismo.

Pascal Zurlinden deixou o cargo de chefe do automobilismo de fábrica em outubro.