A penúltima etapa da temporada inaugural do TCR South America viu a equipe PMO Motorsport dominar o classificatório no autódromo Óscar Cabalén, em Córdoba.

A dupla que guiava os bólidos da montadora inglesa Lynk & Co liderou o treino desde a sua primeira saída para a pista. Quem mais chegou perto de ameaçar o domínio da equipe argentina foi o estreante Peugeot guiado por Ernesto Bessone, da PMO Motorsport e Raphael Reis com o Honda #77 da W2 ProGP.

Fabrizio Pezzini e Santiago Urrutia saíram em comboio dos boxes e foram os primeiros pilotos a registrar o tempo de 01:33. Urrutia, que venceu uma das provas da etapa em Rivera, foi o primeiro a registrar a marca e assumir a liderança, no giro seguinte seu companheiro de equipe tomou a dianteira do treino classificatório.

Enquanto todos os carros foram para a pista, os três líderes do campeonato adotaram estratégia similar de sair já na metade final do treino. Oriola, Baptista e Reis abriram voltas em sequência. O brasileiro do Audi #13 foi o primeiro, mas não conseguiu tempo melhor do que um quinto lugar. Oriola ficou na sétima posição. Quem levou a melhor no quali foi Raphael Reis, que alinha o Honda Civic Type-R preparado pela W2 PROGP na terceira posição.

O top5 do grid de largada da penúltima etapa ficou com Pezzini na primeira posição, Urrutia, Reis, Bessone e Rodrigo Baptista.

“Feliz pela pole-position em minha primeira corrida como piloto titular na categoria. tenho que agradecer a todos os integrantes da equipe e ao Santiago pela volta que ele me puxou no vácuo. Foi uma boa volta e estou muito feliz com o resultado. Amanhã temos muito potencial de conseguir a vitória e o Urrutia também, é um piloto de nível mundial e pode conseguir boas coisas aqui”, disse Pezzini.

A largada da primeira das duas baterias do TCR South America está prevista para às 08h, com a segunda corrida partindo às 10h de domingo.

O quali:

Os primeiros carros a tomar a pista de Cabalén foram os Honda Civic da equipe Argentina Squadra Martino. Apenas dois carros não foram para a pista nos momentos iniciais do quali, o vice-líder Digo Baptista foi um deles.

Sapag foi o primeiro a registrar uma volta rápida no quali. Adalberto Baptista marcou a melhor volta entre os pilotos da copa Trophy no início do treino. Ernesto Bessone roubou a primeira posição e colocou o estreante Peugeot na liderança do Q1. Santiago Urrutia pulou para a ponta em sua primeira volta rápida e Fabricio Pezzini levou a dupla da PMO Motorsport nos Lynk & CO para a primeira fila.

Oriola e Baptista foram para a pista já nos 10 minutos finais do quali, os dois ponteiros do campeonato disputavam segundo a segundo o melhor tempo do treino. Raphael Reis também deixou a estratégia de entrar na pista nos momentos finais. Pezzini assumiu a primeira posição já nos minutos finais, o piloto do #113 teve seu companheiro de equipe puxando o carro com vácuo. Na volta seguinte inverteram os papeis. Urrutia não conseguiu superar o tempo de seu companheiro e permaneceu na segunda posição para a prova em Córdoba. Reis, ficou com o terceiro tempo, Bessone com o quarto e Digo Baptista completou o top-5.

