Adalberto Baptista pode ser campeão do TCR South America Trophy com antecedência

Adalberto Baptista pode escrever seu nome na história do TCR South America como primeiro campeão da classe Trophy com uma etapa de antecipação para o fim do campeonato.

Em seis etapas, o competidor do Audi #10 somou 62 pontos de margem para o vice-líder, Fabio Casagrande, com 110 em disputa nas duas etapas restantes.

Se ele sair do Autódromo Óscar Cabalén neste fim de semana com vantagem de 55, vai levantar o título para a Cobra Racing Team.

Assim como seu sobrinho Rodrigo, Adalberto tem vasta quilometragem com carros de corrida no Brasil e no exterior. Depois de anos brilhando na classe Sport da Porsche Cup, ele se aventurou com êxito no pioneiro Jaguar I-Pace e-Trophy. Terminou como vice-campeão e foi o vencedor da última prova da história da competição na classe Pro-Am em Berlim.

A jornada de Adalberto no TCR South America foi consistente o ano todo na classe Trophy. Ele pontuou em todas as etapas, liderando desde a abertura do ano em Interlagos (quando venceu as duas baterias).

O desempenho do Audi#10 ao longo do ano é tão consistente, que Adalberto aparece em um respeitável quinto lugar na classificação geral.

Não por acaso, a Cobra Racing Team está em condições de desafiar a W2 Pro GP pelo título de equipes. A escuderia de Nonô Figueiredo aparece na vice-liderança do campeonato, com 288 pontos. A liderança é da W2 Pro GP, time de Duda Pamplona e Serafin Jr, que prepara dos Honda de Pepe Oriola e Raphael Reis, com 380 tentos acumulados. Restam ainda 198 em jogo nas duas etapas derradeiras.

