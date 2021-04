Nesta quarta-feira (14) aconteceu o primeiro teste coletivo das equipes brasileiras que farão parte do TCR South America no Autódromo de Interlagos. O País terá ao todo nove carros no gri para a temporada inaugural de uma das maiores novidades do esporte a motor no continente.

Para administrar um campeonato que nasce durante a pandemia do novo coronavírus está Maurício Slaviero, que gerencia a parte brasileira do evento. O antigo CEO da Stock Car comentou as dificuldades de se ter um calendário diante de tantas incertezas.

“É um desafio muito grande hoje fazer um calendário que nunca temos certeza de nada, infelizmente, todos os dias as coisas mudam, mas esperamos que até a metade do ano as coisas melhorem e temos um segundo semestre tranquilo no Brasil e no mundo, com a pandemia mais calma”, disse Slaviero com exclusividade ao Motorsport.com.

“É um desafio porque às vezes, quando você precisa alterar uma data, há a necessidade de mudar o calendário inteiro, e para mudar não é simplesmente dizer ‘vou mudar’, é conversar com o autódromo, entender se a TV vai ter a visibilidade, o horário disponível, não é simples, é complexo.”

A categoria terá a transmissão dos canais ESPN no Brasil, o que deixou o mandatário otimista, além das parcerias em outros países.

“Temos uma boa expectativa sobre a cobertura na TV, a ESPN vai investir bastante e acreditamos que será uma boa cobertura. Na Argentina será excelente, através do Grupo Clarin, será muito forte, é o mesmo grupo que faz a Super TC2000. No Chile, Paraguai e Uruguai estaremos em TVs com ótima repercussão no esporte.”

A temporada inaugural começa nos dias 22 e 23 de maio, em Goiânia, junto com a Copa Truck, que é uma das categorias administradas pela Mais Brasil Esportes, de Carlos Col.

“Optamos em fazer a primeira corrida com a Copa Truck, que hoje é uma das categorias mais fortes do Brasil, então é excelente para o TCR aproveitar essa visibilidade. O (Carlos) Col é um ótimo parceiro, de muitos anos, afinal, foi ele quem me levou para a Stock Car na época que trabalhei na Vicar".

"Foi algo natural conversar com ele sobre este assunto. Gostaríamos de fazer os três eventos no Brasil com a Copa Truck, mas neste ano não foi possível, mas vamos tentar em 2022.”

