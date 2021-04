Neste fim de semana, a Fórmula 1 realiza o GP da Emilia Romagna, segunda etapa da temporada 2021. E a corrida de Ímola, na Itália, promete nova briga entre Lewis Hamilton e Max Verstappen, que 'bateram rodas' no GP do Bahrein.

Como se não bastasse a disputa entre o britânico da Mercedes e o holandês da Red Bull, vai ser uma etapa de medição de forças entre suas equipes. Além disso, também será importante observar os 'segundos' pilotos: Valtteri Bottas e Sergio Pérez.

O finlandês da Mercedes e o mexicano da Red Bull, porém, são apenas mais dois dos competidores nos holofotes. Fora eles, o alemão Sebastian Vettel, da Aston Martin, e o espanhol Fernando Alonso, da Alpine. Ambos os ex-campeões precisam de bons resultados após ficarem 'no zero' em Sakhir, onde suas equipes sofreram. Tudo isso e mais está em jogo no GP da Emilia Romagna, como mostra o Motorsport.com:

Briga pela liderança

Max Verstappen, Lewis Hamilton Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Após 'voar' na pré-temporada, Verstappen fez a pole no GP do Bahrein e foi apontado como favorito, mas acabou batido por Hamilton na bandeira quadriculada. Atrás na tabela, o holandês precisa dar o troco no britânico para se manter forte na briga pelo título.

Mercedes vs Red Bull

Lewis Hamilton, Max Verstappen Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

A disputa pela vitória também é importante para o campeonato de construtores, obviamente. Entretanto, além da pontuação, será interessante ver o rendimento das equipes. No Bahrein, a Mercedes levou a melhor, mas a Red Bull confirmou sua força. E em Ímola?

Sobrevida de Bottas e Pérez

Sergio Pérez, Valtteri Bottas Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Os 'segundões' precisam ir bem para manter a moral frente aos companheiros. Para Pérez, a tolerância é maior, já que ele conseguiu ser quinto em Sakhir após problemas no carro em sua estreia pela Red Bull. Já Bottas sequer ameaçou Lewis e Max. É necessário 'reagir'.

Moral de Vettel

Sebastian Vettel, Aston Martin Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Após ser dispensado pela Ferrari e assinar com a Aston Martin para 2021, o tetracampeão começou o ano com o 'pé esquerdo', fazendo má corrida no Bahrein. A 'zica' é tamanha que os rumores de dispensa do germânico já começaram. Um bom GP em Ímola acalmará os ânimos.

Pretensões de Alonso e Alpine

Fernando Alonso, Alpine Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

De volta ao grid após dois anos de hiato, o bicampeão começou bem em Sakhir, mas teve azar e precisou abandonar. Já seu companheiro francês Esteban Ocon ficou aquém e não pontuou. Assim, é importante Alonso liderar a Alpine, a fim de manter 'a fome' do conjunto para 2021.

Confira a programação do GP em Ímola e dos programas do Motorsport.com:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 06h Bandsports Treino Livre 2 Sexta-feira 09h30 Bandsports Treino Livre 3 Sábado 06h Bandsports Treino Classificatório Sábado 09h Band e Bandsports Corrida Domingo 10h Band Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 13h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 14h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a classificação PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h

