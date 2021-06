Neste fim de semana, em evento conjunto com a Copa Truck, nasce o TCR South America no mais tradicional autódromo brasileiro.

Em meio a um conturbado cenário pandêmico que dificultou muito a operação logística de importações dos carros, cinco equipes conseguiram aprontar seus equipamentos para integrar o grid da histórica corrida inaugural: Squadra Martino, Cobra Racing, W2 Racing, MC Tubarão e PropCar Racing. Três montadoras estarão representadas no grid, Alfa Romeo, Audi e Honda.

Entre os dez competidores inscritos para o evento serão quatro nacionalidades diferentes, o que faz da prova o evento de primeira linha realizado no Brasil com maior diversidade das origens dos pilotos. O grid tem um norte-americano, um espanhol, dois argentinos e seis brasileiros. Além da disputa pela vitória no geral, o campeonato tem a categoria Trophy, destinada a competidores que não tem o automobilismo como sua principal atividade profissional.

Cabe destacar que os dois Hyundai Elantra da MX Piquet Sports não alinharão no grid inaugural, mas terão sua participação no TCR South America a partir da segunda rodada, que também será disputada em território brasileiro. Outras duas máquinas Link & Co, que já estão na Argentina, também ficarão de fora da corrida de Interlagos. Assim como os dois Elantra, os bólidos ingleses passam a integrar o grid na segunda etapa. Equipe e pilotos ainda serão anunciados no futuro. A rodada de Curitiba também contará com o piloto peruano Rodrigo Pflucker. Ele e seu engenheiro Nicolas Etchamendi estarão presentes no autódromo de Interlagos e alinharão um Hyundai i30 a partir da segunda etapa, totalizando 15 carros no grid. Paralelo a isso, a Toyota Gazoo Racing prepara o seu novo modelo de Corolla TCR que tem previsão de ganhar as pistas mundiais em 2022.

A partir de sexta-feira os carros aceleram com um treino extra e o primeiro treino livre. No sábado acontece o segundo treino livre e o quali. No domingo, o box abre às 8h25 para a primeira bateria, com duração de 13 voltas ou 24 minutos. A segunda corrida tem largada marcada para 9h50 e terá 15 voltas ou 26 minutos.

Na Argentina, quali e corridas serão exibidos através do Carburando, pelo TyC Sports. No Brasil as provas passam no FOX Sports, canal da plataforma brasileira do Grupo Disney. As atividades de pista poderão também ser acompanhadas por streaming em toda região por meio da plataforma TCR TV.

“Promover uma nova categoria é uma tarefa muito desafiadora e no meio do processo veio uma pandemia para dificultar tudo”, declarou Federico Punteri, diretor-geral do TCR South America. “Com muito trabalho e dedicação dos profissionais das equipes envolvidas, chegamos a Interlagos para a primeira corrida da história do TCR South America.”

“O formato do campeonato é internacionalmente consagrado e temos certeza de que rapidamente cairá no gosto dos torcedores da região. Arrancamos em São Paulo para um novo capítulo do esporte a motor na América do Sul e tenho certeza que já na próxima etapa em Curitiba teremos ainda mais carros, pilotos e montadoras envolvidos no evento”.

Carros do TCR South America Photo by: Divulgacao

TCR South America – Etapa 1 – Cronograma

Sexta-feira, 25 de junho

11:30 – 12:30 – Treino extra

14:00 – 14:30 – Treino livre 1

Sábado, 26 de junho

08:10 – 08:40 – Treino livre 2

14:30 – 15:25 – Quali

Domingo, 27 de junho

08:25 – Abertura de box

08:40 – Volta de apresentação – Corrida 1

09:35 – Abertura de box

09:50 – Volta de apresentação – Corrida 2

TCR South America – Etapa 1 – Lista de inscritos (por ordem numérica):

#10 Adalberto Baptista (BRA)*

Cobra Racing Team - Audi

#11 Paul Holton (EUA)

Prop Car Racing Team - Alfa Romeo

#12 Marcio Basso (BRA)*

MC Tubarão - Audi

#13 Rodrigo Baptista (BRA)

Cobra Racing Team - Audi

#16 Fabio Casagrande (BRA)*

Prop Car Racing Team - Alfa Romeo

#25 Ayrton Chorne (ARG)

Squadra Martino - Honda

#33 José Manuel Sapag (ARG)

Squadra Martino - Honda

#37 Guilherme Reischl (BRA)*

MC Tubarão - Audi

#74 Pepe Oriola (ESP)

W2 Racing - Honda

#77 Raphael Reis (BRA)

W2 Racing - Honda

(*) Classe Trophy