TCR South America realiza testes que definirão pneus para temporada inaugural

Com a etapa inaugural confirmada entre os dias 7 e 9 de maio no Brasil, o TCR South America dá mais um passo nesta segunda-feira (11), na pista do Velopark, onde serão realizados os testes que definirão os pneus a serem utilizados no campeonato, com o piloto Nonô Figueiredo.

Com larga experiência em carros de turismo no automobilismo, Nonô pilotará o Audi RS3 LMS TCR da equipe gaúcha MC Tubarão, com o qual pretende completar 155 voltas na pista de 2.278 metros, utilizando 24 pneus especiais de competição de três marcas diferentes.

“Vamos andar bastante”, disse Nonô. “É um programa muito extenso para um dia e estou contente em participar dessa atividade sob a supervisão do espanhol Samuel Canca, engenheiro que vem trabalhando no desenvolvimento de diversas competições de TCR no mundo. Desde 2015, a categoria vem tendo sucesso em aproximadamente 30 certames homologados pelos seus organizadores, além dos campeonatos europeu e mundial”, explicou.

O experiente piloto terá sua própria equipe no novo campeonato, porém, vai comandar ela do lado de fora.

“O Audi RS3 LMS TCR da Cobra Racing, minha nova equipe, deve chegar até o final deste mês. Assim, utilizaremos, no Velopark, o carro do piloto Guilherme Reischl, com todo o suporte da MC Tubarão. Pela minha experiência, ser escolhido para fazer esse primeiro teste de pneus da categoria, é uma honra. Porém, desde 2018, assumi novos e importantes passos no automobilismo como diretor esportivo de pilotos e equipes na Stock Car e na Porsche Cup. Agora vou incrementá-lo ainda mais voltando a ser dono e chefe de um importante time no TCR South America”, afirmou.

Para esse teste de pneus, o ex-piloto e diretor esportivo da nova Cobra Racing fez um briefing por videoconferência com o piloto argentino Esteban Guerrieri, que tem quilometragem com os carros do TCR. Competindo com um Honda Civic Type R TCR no WTCC, onde classificou em 3º, 2º e 4º lugares nas três últimas temporadas, respectivamente, Guerrieri passou informações importantes para Nonô.

O novo TCR South America 2021 será a maior competição, até hoje, de carros turismo em nosso continente. O regulamento define que as especificações técnicas dos carros concorrentes tenham motor máximo 2.0 turbo, baseado no de rua, com 350 cavalos de potência e câmbio sequencial de seis marchas. Estão homologados praticamente 16 modelos esportivos das marcas Alfa, Audi, Seat, Honda, Hyundai, KIA, Lada, Fiat, Peugeot, Opel, Renault, Subaru e Volkswagen.

O campeonato realiza sua temporada de estreia com um calendário de oito etapas com 14 corridas. Seis etapas com duas corridas por fins de semana e, duas etapas, com 1 corrida de 200 km cada uma, quando os pilotos dividirão o carro com um convidado.

A competição sul-americana passará por quatro países, na seguinte ordem de disputas: três no Brasil, uma no Uruguai, três na Argentina e a final no Chile, prevista entre 12 a 14 de novembro.

