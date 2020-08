TCR South America tem número de inscrições “acima do esperado” para temporada inaugural

O prazo de inscrições para o campeonato de 2021 do TCR South America terminou nesta sexta-feira. Foram formalizados pedidos de licenças para mais de 35 carros, de seis montadoras diferentes e representando sete países latino-americanos. Com inscrições submetidas por equipes de Argentina, Brasil, Chile, Uruguai, Peru, Paraguai e México.

Todos os pedidos serão analisados ao longo das próximas semanas e, no início de setembro, serão divulgadas todas as licenças concedidas para a temporada inaugural.

“Ficamos muito impressionados com a quantidade de pedidos de pré-licença recebida pelo campeonato nesta fase preparatória”, disse Marcello Lotti, CEO do WSC Group, entidade proprietária do conceito TCR e seus regulamentos técnicos. “Contar com mais de 35 carros representando seis fabricantes e sete países está acima do que esperávamos. Isso demonstra que estamos na direção correta."

“Após a reunião virtual do grupo do TCR South America realizada há alguns dias, ficamos extremamente surpreendidos e gratos pela quantidade de pedidos formulados por equipes de diversos países interessadas em participar do campeonato 2021”, disse Ricardo Caballero, diretor esportivo do TCR South America. “Sem dúvida, a América do Sul terá uma categoria do mais alto nível internacional para carros de Turismo homologados pela FIA. Isso dará brilho ao esporte a motor na região, com um promissor futuro gerando vibrante competição entre os principais pilotos de cada país."

O campeonato terá início em abril de 2021, com oito eventos de duas corridas cada um. O TCR South America passará por Argentina, Brasil, Chile e Uruguai.

