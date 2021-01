TCR South America tem produtivo dia de teste de pneus

Na segunda-feira (12), o TCR South America, campeonato de carros de turismo sul-americano que terá sua temporada inaugural em 2021, fez um dia de testes no circuito do Velopark, no Rio Grande do Sul, para determinar qual tipo de pneus será usado pela categoria, com resultados satisfatórios.

A jornada teve início pela manhã, para verificação dos componentes do carro e as condições do circuito. A seguir foram realizadas quatro simulações de tomadas de tempo, experimentando três compostos de três fabricantes diferentes.

No período da tarde, foram realizadas distintas simulações de corrida, também com compostos variados e produzidos pelos três fabricantes. O objetivo era determinar a durabilidade dos pneus. Ao todo, foram realizadas três simulações de corrida, cada uma com 30 minutos de duração e na qual foi usado o jogo de pneu de cada fornecedor.

Todos os testes do dia foram realizados com o Audi RS3 LMS TCR de Guilherme Reischl, preparado pela equipe gaúcha MC Tubarão. O carro foi pilotado pelo experiente piloto paulista Nonô Figueiredo.

O planejamento dos testes de pneus e a supervisão geral das atividades desta segunda-feira ficaram a cargo do espanhol Samuel Canca, diretor técnico do TCR South America.

“Foi um dia muito produtivo no Velopark. Pudemos completar satisfatoriamente nosso plano de trabalho e todos os objetivos foram cumpridos. Agradeço ao Nonô Figueiredo e à equipe MC Tubarão pelo profissionalismo e pelo empenho no dia de hoje”, declarou Samuel Canca.

Nos próximos dias serão realizadas novas jornadas de testes, para a seguir ser anunciado o fornecedor oficial de pneus para a temporada 2021.

A temporada inaugural do TCR South America terá sua primeira etapa no Brasil, entre 7 e 9 de maio e contará com oito etapas e 14 corridas, com provas de curta e longa duração, que passará também por Argentina, Chile e Uruguai. Até o momento, estão homologados modelos de marcas como Audi, Honda, Lada, Fiat, Peugeot, Renault, Volkswagen e mais.

