Helmut Marko está encarregado de escolher e orientar os jovens pilotos que ingressam no programa de talentos da Red Bull desde o seu início em 2001, além de estar presente no dia a dia da equipe em todas as etapas da Fórmula 1.

Daniel Ricciardo, que fez parte do programa da empresa de bebidas energéticas e ficou com a marca até o final de 2018, quando deixou a equipe Red Bull F1, conhece muito bem Marko e lembra como foi difícil para ele enfrentar o austríaco no começo, embora acredite que agora seu trato é diferente.

"Helmut está um pouco amolecido na verdade, ele amoleceu um pouco nos últimos anos. Acho que talvez seja porque ele era mais jovem, mas definitivamente nos primeiros dias na equipe júnior ele sempre ficava petrificado de ter um cara a cara com ele, mas sinto que talvez seja apenas maturidade. Mas eu sinto que ele está um pouco mais legal atualmente ", disse Ricciardo.

O australiano acrescentou que o que Marko procura é tirar o melhor de seus pilotos e que é necessário estar aberto a quaisquer comentários que ele faça, mesmo que algumas vezes sejam duros.

"Acho que com Helmut você obtém 100% de transparência e honestidade, então se você não fizer um bom trabalho, ele vai falar, então acho que você só tem que estar disposto a receber algumas críticas construtivas e não levar tudo para o lado pessoal.”

"Ele está realmente dizendo essas coisas também para tirar o melhor de você e está dizendo isso porque se importa e acredita em você. Então, acho que se ele está de alguma forma disposto a fazer essa crítica, considere isso um elogio."

"Algum conselho? Não sei. Acho que é só dar um abraço nele, ver como ele responde a um abraço."

Sergio Pérez vai se juntar à equipe Red Bull na temporada de 2021 da Fórmula 1, mas ele já experimentou um pouco da dureza de Marko quando tentou entrar para o programa de jovens pilotos em 2010.

Reportagem adicional de Ronald Vording

