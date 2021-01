F1 nega ter plano secreto de vacinação contra Covid-19

A Fórmula 1 nega que tenha planos de começar a temporada de 2021 com todos vacinados contra o coronavírus, com o objetivo de facilitar as viagens da categoria pelo mundo.

Especulou-se que a F1 estava trabalhando em um plano de vacinação para imunizar todos os envolvidos diretamente na categoria antes do início da temporada para evitar o caos do calendário de 2020. No entanto, um porta-voz da Liberty Media negou que exista um plano secreto de vacinação.

"Posso confirmar que a notícia está incorreta e que não existe tal plano por parte da FIA ou da F1", disse o porta-voz da F1 em declarações ao canal de televisão alemão RTL.

Com o processo de vacinação avançando mais lentamente que o esperado na Europa, surgiram rumores sobre a possível corrida da F1 para vacinar sua bolha. No entanto, o tratamento preferencial não é uma opção para a categoria.

Nesta terça-feira, a Fórmula 1 anunciou um calendário atualizado, que finalmente terá início no Bahrein no último final de semana de março. Depois, a F1 viajará a Imola, que substituirá o Vietnã, em abril. O GP da Austrália foi transferido para novembro depois que Brasil, Arábia Saudita e Abu Dhabi mudaram suas datas para dar lugar à corrida de Albert Park.

O calendário ainda está sujeito a alterações, dependendo da evolução da pandemia. Embora a vacina já exista, a Organização Mundial de Saúde não espera que a imunização em massa possa ser concluída ainda em 2021.

