El Pinar recebe FIA TCR World Tour e TCR South America

A segunda e última parada do FIA TCR World Tour no continente sulamericano será no próximo fim de semana no Autódromo Victor Borrat Fabini de El Pinar (Uruguai). Assim como em Interlagos (Brasil), o campeonato mundial do conceito TCR se une ao cronograma do TCR South America para competir em conjunto durante os treinos, a classificação e as duas habituais corridas de domingo.





Esta será a segunda vez que o campeonato mundial acelera em terras uruguaias. No ano passado foi a estreia de El Pinar para o FIA TCR World Tour e este ano repetirá, mas desta vez com o circuito homologado em grau 4 pela Federação Internacional do Automóvel (FIA). Desde a chegada do conceito TCR à região, o circuito uruguaio foi melhorando suas instalações para ser uma peça importante no calendário do TCR South America.



Cabe lembrar que o traçado foi modificado em 2023, quando foi ampliado em 500 metros, além de recapeado na curva Gonzalo "Gonchi" Rodríguez. Outras melhorias foram feitas no traçado e no entorno do principal palco do automovilismo uruguaio.



O TCR South America chega a El Pinar mais apertado do que nunca. Com os resultados de Interlagos, Raphael Reis passou a liderar o campeonato por apenas um ponto sobre Juan Ángel Rosso. Agora o brasileiro soma 179 pontos e o argentino ficou com 178. Em terceiro lugar está Pedro Cardoso, 16 pontos atrás de Reis.



Pelo lado do FIA TCR World Tour, o argentino Esteban Guerrieri se envolveu na luta pelo campeonato. A vitória e o quarto lugar em sua passagem pelo Brasil o aproximaram do húngaro Norbert Michelisz da Hyundai. A estrela local, o uruguaio Santiago Urrutia, está em sétimo, com mais de 50 pontos de desvantagem para o topo da tabela



As novidades mais importantes do entry list são a chegada do local Carlos Silva a um Toyota da Paladini Racing, a mudança de equipe de Norberto Fontana que passa a um Honda Civic da Squadra Martino Racing que faz sua estreia no TCR South America e o retorno do brasileiro Rodrigo Baptista. Três que não estarão são os argentinos Leonel Pernia e Fabián Yannantuoni por problemas de calendário e Diego Gutierrez, que possivelmente retornará nas etapas na Argentina.



A atividade na pista começará na sexta-feira com um shakedown. Continuará no sábado com os dois treinos e a sessão de classificação, e terminará no domingo com as duas corridas que começarão às 10:10 e às 15:25, respectivamente.



CALENDÁRIO – FIA TCR WORLD TOUR



Etapa 5 – 2/4 agosto – Autódromo Victor Borrat Fabini, El Pinar (Uruguai)

Etapa 6 – 18/20 outubro – Zhuzhou International Circuit (China)

Etapa 7 – 14/17 novembro – Circuito da Guia (Macau)





CALENDARIO RESTANTE – TCR SOUTH AMERICA





Etapa 5 – 2/4 agosto – Autódromo Victor Borrat Fabini, El Pinar (Uruguai)

Etapa 6 – 24/25 agosto – Autódromo de Mercedes (Uruguai)

Etapa 7 – 14/15 setembro – TBC (Argentina)

Etapa 8 – 5/6 outubro – Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires (Argentina)

Etapa 9 – 9/10 novembro – Autódromo Internacional de Termas de Rio Hondo (Argentina)

Etapa 10 – 30/1 dezembro – Autódromo Municipal de Rosario (Argentina)



INSCRITOS



Cyan Racing – Lynk & Co.

#112 Santiago Urrutia (URU)

#168 Yann Ehrlacher (FRA)

#155 Ma Qing Hua (CHN)

#111 Thed Björk (SWE)



BRC Squadra Corse – Hyundai

#129 Néstor Girolami (ARG)

#105 Norbert Michelisz (HUN)

#196 Mikel Azcona (ESP)



GOAT Racing – Honda

#186 Esteban Guerrieri (ARG)

#199 Marco Butti (ITA)

#62 Dušan Borković (SER)



Vulcano Motorsport – Audi

#127 John Filippi (FRA)



W2 Pro GP – CUPRA

#77 Raphael Reis (BRA)

#28 Galid Osman (BRA)

#37 Guilherme Reischl (BRA) *



Cobra Racing Team – Toyota

#7 Thiago Vivacqua (BRA)



Squadra Martino – Honda

#3 Rodrigo Baptista (BRA)

#60 Juan Manuel Casella (URU)

#34 Fabio Casagrande (BRA) *

#15 Enrique Maglione (URU) *



PMO Racing – Peugeot

#43 Pedro Cardoso (BRA)

#8 Rafael Suzuki (BRA)



Toyota Team Argentina – Toyota

#17 Matías Rossi (ARG)



Paladini Racing – Toyota

#16 Juan Ángel Rosso (ARG)

#18 Carlos Silva (URU) *



Squadra Martino Racing – Honda

#47 Norberto Fontana (ARG)

