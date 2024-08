Neste final de semana Thiago Vivacqua volta a competir pelo TCR World Tour e TCR South America, desta vez em El Pinar, no Uruguai. O piloto busca um bom resultado para somar pontos importantes na temporada em pista inédita na carreira.

A primeira etapa disputada fora do Brasil será no renovado Autódromo Victor Borrat Fabini que passou por uma reforma em 2023 para atender os requisitos do campeonato mundial do TCR. A pista ganhou 500 metros de extensão para a edição do ano passado da prova.

Para etapa de El Pinar, 11 pilotos do TCR World Tour se juntam ao grid do TCR South America, totalizando um grid de 25 carros com pilotos de 11 nacionalidades diferentes.

Thiago Vivacqua subiu ao pódio na etapa de Cascavel, com o segundo lugar pela segunda etapa do TCR Brasil e chega ao Uruguai com o objetivo de conquistar mais um bom resultado na temporada pelo certame sul-americano e no campeonato mundial.

Será a primeira vez que o piloto brasileiro disputará uma prova nesta pista, portanto os treinos serão importantes para uma rápida adaptação.

A atividade na pista começará na sexta-feira com um shakedown. Continuará no sábado com os dois treinos e a sessão de classificação, e terminará no domingo com as duas corridas que começarão às 10:10 e às 15:25, respectivamente.

As provas do TCR World Tour serão transmitidas ao vivo pelo canal Bandsports e pela Motorsport.TV Brasil.

“Estamos indo para mais uma etapa do mundial e do TCR South America, é uma pista nova para mim, mas a equipe tem os dados do ano passado que vão me ajudar na adaptação. Vamos ter o mesmo approach de Interlagos, em busca de bons resultados. Será uma etapa competitiva por causa do mundial, mas vamos em busca dos bons resultados. Eu sou um piloto que me adapto rápido em pistas novas, El Pinar é um circuito mais a moda antiga, então é estreito, com curvas muito técnicas e acho que temos tudo para ir bem em lá e somar pontos importantes para o campeonato", avaliou Vivacqua.





