É hora de acelerar! O TCR South America volta a acelerar neste fim de semana, retomando a parceria com o TCR World Tour para iniciar sua passagem pelo Uruguai com a etapa de El Pinar.

Para a categoria sul-americana, a visita a El Pinar marca a metade da temporada 2024, com a quinta de dez etapas previstas. Já para o Mundial do Conceito TCR, esta será a quinta de sete datas do calendário, já entrando em sua reta final.

No TCR World Tour, Norbert Michelisz aumentou sua vantagem na liderança após a vitória na corrida 2. O húngaro da Hyundai tem 196 pontos contra 181 de Esteban Guerrieri. Thed Björk é o terceiro com 159 contra 156 de Yann Ehrlacher e 148 de Mikel Azcona.

No TCR South America, a briga está pegando fogo. Raphael Reis lidera com 179 pontos, apenas um a mais que Juan Ángel Rosso. Pedro Cardoso é o terceiro com 163, enquanto Rafael Suzuki tem 138 e Leonel Pernía fecha o top 5 com 123.

A prova deste fim de semana não será válida para o TCR Brasil, que já realizou cinco etapas da temporada 2024 e que fecha seu calendário em outubro em Buenos Aires para a sexta e última data do ano. Neste momento, Reis lidera com 240 pontos contra 226 de Rosso, 223 de Cardoso, 186 de Matías Rossi e 179 de Galid Osman.

A Motorsport.tv Brasil transmite ao vivo e de graça toda a emoção da etapa, da classificação às corridas do fim de semana.

Confira a programação do TCR World Tour em El Pinar:

Sessão Dia Horário Transmissão Shakedown Sexta-feira 16h40 - Treino Livre 1 Sábado 09h00 - Treino Livre 2 Sábado 12h30 - Classificação Sábado 15h00 Motorsport.tv Brasil Corrida 1 Domingo 10h10 Motorsport.tv Brasil Corrida 2 Domingo 15h25 Motorsport.tv Brasil

