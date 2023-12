Rafael Suzuki encara neste fim de semana, em Cascavel (PR), a última etapa do TCR Brasil e TCR South America. O piloto do Lynk & Co #8 da PMO Motorsport é um dos nove pilotos com chances matemáticas de alcançar o título da primeira temporada da versão brasileira do campeonato.

Suzuki disputa pela segunda semana consecutiva uma prova na pista paranaense. No último domingo, pela Stock Car, o piloto conquistou um bom sétimo lugar na corrida 1, mesmo enfrentando problemas na direção hidráulica do carro, se mantendo no top 5 da competição e na disputa pelo título.

Desta vez o desafio será nos carros de tração dianteira do TCR South America e TCR Brasil. Suzuki venceu em Rivera, subiu ao pódio em Cordoba, El Pinar, Velopark e mesmo sem disputar todas as etapas por conflito de calendário ocupa o oitavo lugar no campeonato brasileiro do TCR, sendo um dos nove pilotos com chance de título.

Será a primeira decisão campeonato em um Intervalo de 15 dias para o piloto de São Paulo. Na sequência do mês de dezembro, em Interlagos, Rafael Suzuki disputará a etapa que vai coroar o campeão da Stock Car em 2023.

A etapa de Cascavel (PR) do TCR South America e TCR Brasil começa com o shakedown na sexta-feira, no sábado estão previstos dois treinos livres e a qualificação enquanto as duas corridas acontecem no domingo.

“Quero primeiro agradecer ao Pablo e a todos da equipe PMO pelo ano que tivemos juntos, ao Federico e ao Mauricio por me introduzirem ao TCR também. Foi um ano de muito aprendizado, nunca tinha corrido em um carro de tração dianteira e essa experiência me fez um piloto melhor, adicionando características que eu não tinha".

"Essa história de que piloto que anda de tração dianteira não anda de traseira e vice-versa não é verdade. Foi um ano intenso de muitas disputas, vitórias e também algumas desavenças, mas isso faz parte do jogo. Feliz em estar na última etapa disputando de forma competitiva e como um dos favoritos para a vitória. Espero terminar o campeonato da melhor forma possível, brigando pelo título do campeonato brasileiro e por pódios no South America".

As provas do TCR South America serão transmitidas ao vivo pela ESPN 4 e Star+.

