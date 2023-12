Próximo de encerrar a terceira temporada de sua história, o diretor do TCR South America, Maurício Slaviero, celebra o bom momento vivido pela categoria, que entregou um crescimento “acima do esperado” ao longo de 2023, e projeta um futuro ainda melhor, revelando a possibilidade de expansão do grid em 2024.

Anunciado em 2020, o TCR South America teve sua primeira temporada em 2021, em meio à pandemia da Covid-19. Mesmo com as limitações, a categoria conseguiu entregar um ano competitivo com etapas no Brasil, na Argentina e no Uruguai.

Desde então, o TCR vem crescendo na região e em 2023, além de trazer o maior calendário e grid até então, trouxe ainda a novidade do TCR Brasil, um campeonato que corre simultaneamente com o TCR South America, aumentando ainda mais a importância da categoria.

Em entrevista ao Motorsport.com, o diretor do TCR South America para o Brasil, Slaviero, analisou o momento vivido pela categoria.

“A evolução em 2023 é muito boa. Até acima do que esperávamos. Visibilidade, interesse de outras equipes e pilotos... então o resultado está sendo muito positivo para o TCR. Já tivemos neste ano a entrada de pilotos fortes, como Galid Osmas, Diego Nunes, Rafael Suzuki. Isso mostra que a categoria tem relevância e vai continuar crescendo cada vez mais”.

Outra novidade deste ano foi a realização de duas etapas do TCR World Tour, o Mundial da categoria, em conjunto com o TCR South America, em El Pinar, no Uruguai, e em Villa Mercedes na Argentina.

Segundo Slaviero, a presença do Mundial em duas das nove etapas da temporada aqui na América do Sul comprova o sucesso do TCR South America.

“É extremamente importante para a categoria. Isso mostra o quanto que a categoria é bem vista no mundo todo. O crescimento do TCR South America é sempre pauta de comentários na Europa e isso é muito bom. Ter equipes e pilotos acostumados a correr ao redor do mundo aqui nos ajuda a entender o nível de nossos pilotos e equipes e como eles podem evoluir”.

Já está acordado o retorno do TCR World Tour para a América do Sul em 2024 para mais duas etapas: uma em El Pinar e a outra a ser determinada, com negociações para que ele venha ao Brasil.

“Os eventos do World Tour foram um sucesso de público, especialmente no Uruguai, onde tivemos mais de 30 mil pessoas no autódromo de El Pinar. Foi um sucesso absoluto”.

“Gostaríamos de ter uma etapa no Brasil também e existem conversas e negociações, por isso ainda não dá para confirmar nada, mas seria ótimo se conseguíssemos já em 2024. Se não vamos seguir trabalhando para 2025”.

O surgimento do TCR World Tour foi parte de uma reformulação geral do conceito TCR, que incluiu a criação do TCR World Raking, que compila os resultados de todos os pilotos de todos os campeonatos de TCR do mundo. Os melhores classificados deste ranking disputarão as Finais da categoria em janeiro de 2024, em Portugal, e diversos pilotos da América do Sul estão dentro da zona classificatória neste momento.

“Acho que a criação do ranking mundial foi uma grande sacada. É a primeira vez que temos isso no esporte, e a TCR só conseguiu isso por estar em mais de 40 países, com mais de 800 pilotos correndo. Então faz sentido ter um ranking assim, mesmo sendo campeonatos diferentes, porque são carros iguais”.

“Ter sul-americanos entre os primeiros colocados é incrível. Mostra o quanto que a nossa categoria é forte e o quanto que nossos pilotos são mesmo de ponta, que conseguiriam correr em qualquer TCR do mundo”.

Segundo Slaviero, o surgimento do TCR Brasil foi uma “consequência natural” do crescimento do TCR South America, e o diretor já projeta o 2024 de ambos os campeonatos, que seguirão correndo em conjunto, com a expectativa de expansão do grid.

“O Brasil, por ser o maior país da América do Sul, merece ter um campeonato exclusivo. Por enquanto, nossa expectativa é de seguirmos tendo as etapas em conjunto com o TCR South America”.

“Em 2024 teremos quatro etapas do TCR Brasil juntas com o TCR South America no pais e a quinta que vai ser na Argentina, em Buenos Aires. Mas, no futuro, nossa intenção é termos etapas independentes do TCR Brasil, só que não temos previsão disso ainda. Vai depender do futuro, da evolução”.

“Já 2024 vai ser mais um ano de crescimento. Esperamos aumentar o grid ano que vem, inclusive com negociações para novas equipes. Ainda estamos na fase final de negociações, mas acredito que teremos pelo menos duas equipes novas em 2024, e provavelmente são times do Brasil”.

