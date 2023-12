Chegamos ao último fim de semana do TCR South America Banco BRB e do TCR Brasil Banco BRB.

E o desafio da etapa decisiva será desconhecido para a maior parte de pilotos e equipes que disputam ambas as categorias: o desafiador Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel, no oeste do estado do Paraná, a 491 quilômetros da capital Curitiba. Quem já tem experiência no local vai levar vantagem. É o caso de Raphael Reis, terceiro no campeonato sul-americano e vice do brasileiro.

Será a primeira vez que o TCR Brasil Banco BRB vai correr no circuito cascavelense, que conta com oito curvas, sendo seis para a esquerda e duas para a direita, e 3.058 metros de extensão, além de vários trechos de alta velocidade.

No TCR South America Banco BRB, o piloto do CUPRA #77 luta contra os argentinos Ignacio “Nacho” Montenegro e Bernardo Llaver. Já no TCR Brasil Banco BRB, são seis os rivais: além de Nacho, Galid Osman, Juan Ángel Rosso, Pedro Cardoso, Juan Manuel Casella, Rafael Suzuki, Fabián Yannantuoni e Diego Nunes. A etapa promete muitas emoções.

O primeiro embate valendo pontos é a classificação, que será disputada no sábado. O trabalho estratégico de Raphael Reis com a equipe W2 Pro GP será essencial para entrar na pista no momento correto e marcar a volta rápida sem ser atrapalhado por carros mais lentos. Avançar ao Q2 é essencial para disputar ambos os títulos.

"É o fim de semana mais importante do ano, estamos na disputa do título brasileiro e sul-americano do TCR. Cascavel é uma pista desafiadora e estou feliz em chegar pela terceira vez desde a criação da categoria como postulante ao título. Vamos ter muito trabalho, mas estou confiante em sair daqui com um bom resultado e quem sabe como campeão."

As atividades de pista começam nesta sexta-feira, com um shakedown de 20 minutos no fim da tarde. Os dois treinos livres de 30 minutos cada serão disputados no sábado, com a classificação no fim da tarde. E no domingo, o formato tradicional, com as duas provas: a primeira delas terá 25 minutos + 1 volta e a segunda, 30 minutos + 1 volta. Tudo terá transmissão ao vivo pelos canais ESPN e pelo serviço de streaming Star+ para o território brasileiro.

