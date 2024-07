AO VIVO: Assista à corrida 2 do TCR World Tour em Interlagos

Chegou a hora! O TCR World Tour encerra na tarde deste domingo a etapa conjunta com o TCR South America e o TCR Brasil em Interlagos com a segunda corrida do fim de semana.

Com a inversão do top 10 da classificação de sábado, o líder do campeonato, Norbert Michelisz, larga na pole position, com Ma Qing Hua ao seu lado. Rafael Suzuki será o terceiro colocado, ficando com a pole entre os pilotos do TCR South America, com Rapha Reis ao seu lado.

Assista à corrida 2 do TCR World Tour em Interlagos:

Motorsport Business #7 – SLAVIERO: TCR se tornou GRANDE SOLUÇÃO para FABRICANTES, EQUIPES e PILOTOS

NORRIS SUPERA VERSTAPPEN e lidera 6ª de BATIDA de Leclerc e CAOS na F1! POLÊMICAS na Hungria e mais

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PODCAST: A REAL chance de um brasileiro na F1 e o duelo NORRIS x VERSTAPPEN, com GERALDO RODRIGUES

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!