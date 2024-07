O TCR World Tour encerrou sua passagem por Interlagos em alto estilo, com uma corrida bastante movimentada nesta tarde de domingo. Líder do campeonato, Norbert Michelisz venceu pela segunda vez na temporada mas, para isso, precisou segurar as investidas do esquadrão da Lynk & Co, com Thed Bjork em segundo e Ma Qing Hua em terceiro.

Pelo TCR South America, Rafael Suzuki garantiu a limpa da etapa, vencendo novamente ao terminar em oitavo, tendo Rapha Reis como o segundo melhor colocado, em décimo, e Fabián Yannantuoni em 12º.

Antes mesmo da largada, várias baixas no grid, com Rossi, Pernía, Reischl e Regadas ficando de fora da corrida devido aos danos sofrido na corrida 1.

Largando da pole com a inversão do top 10 da classificação, Michelisz saiu melhor para se manter na ponta, à frente de Ma, enquanto Bjork dava o bote em Suzuki e Reis para assumir a terceira posição.

Antes mesmo do fim da primeira volta, muitas confusões. Em uma briga múltipla no Pinheirinho, Ehrlacher acabou sendo jogado para fora da pista após um toque envolvendo Reis. Já Nelsinho Piquet via seu pneu indo embora.

Em meio ao caos, o SC precisou ser acionado com pouco mais de três minutos de corrida, devido a um toque entre Thiago Vivacqua e Juan Manuel Casella, que levou o uruguaio ao muro.

A relargada veio com 23 minutos ainda no relógio, e Michelisz passou a ser pressionado imediatamente por Ma, com Bjork tentando acompanhar o ritmo deles. Suzuki se mantinha em quarto, garantindo a liderança do TCR South America.

Mas, com uma performance melhor dos pilotos do World Tour, Suzuki não teve como segurar a investida do grid do Mundial, perdendo posições para Urrutia e Guerrieri nas voltas seguintes.

Aos poucos, Michelisz se viu pressionado por quase todo o esquadrão da Lynk & Co, com Ma em segundo, Bjork em terceiro e Urrutia em quarto, enquanto Guerrieri completava o top 5.

Quando a corrida entrava em seus minutos finais, a briga pela vitória voltou a se concentrar entre Michelisz e Ma, com Bjork, Urrutia e Guerrieri ficando mais longe da disputa. Já Suzuki seguia tranquilo na disputa do TCR South America ocupando a oitava posição, enquanto Rapha Reis era o segundo melhor colocado, em décimo.

Com Ma sem conseguir atacar Michelisz, o time da Lynk & Co optou por uma troca de posição entre o chinês e Bjork, fazendo o mesmo logo na sequência com Urrutia.

No final, Norbert Michelisz teve calma para abrir e vencer com 2s6 de vantagem para Thed Bjord, enquanto Ma Qing Hua foi o terceiro. Esteban Guerrieri foi o quarto, subindo após a aplicação de uma punição de 5s a Santiago Urrutia por limites de pista. O uruguaio completou o top 5.

Entre os pilotos do TCR South America, Suzuki garantiu a limpa da etapa ao terminar em oitavo, com Rapha Reis em décimo e Fabián Yannantuoni em 12º.

Confira o resultado da corrida 2 do TCR World Tour em Interlagos:

Entre parênteses: equipe do piloto, carro e Campeonato pelo qual compete

1 – Norbert Michelisz (BRC Squadra Corse – Hyundai – TCR World Tour)

2 – Thed Björk (Cyan Racing – Lynk & Co. – TCR World Tour)

3 – Ma Qing Hua (Cyan Racing – Lynk & Co. – TCR World Tour)

4 – Esteban Guerrieri (GOAT Racing – Honda – TCR World Tour)

5 – Santiago Urrutia (Cyan Racing – Lynk & Co. – TCR World Tour)

6 – Marco Butti (GOAT Racing – Honda – TCR World Tour)

7 – John Filippi (Vulcano Motorsport – Audi – TCR World Tour)

8 – Rafael Suzuki (PMO Racing – Peugeot – TCR SA e TCR BR)

9 – Mikel Azcona (BRC Squadra Corse – Hyundai – TCR World Tour)

10 – Raphael Reis (W2 Pro GP – CUPRA – TCR SA e TCR BR)

11 – Néstor Girolami (BRC Squadra Corse – Hyundai – TCR World Tour)

12 – Fabián Yannantuoni (Paladini Racing – Toyota – TCR SA e TCR BR)

13 – Enrique Maglione (Squadra Martino – Honda – TCR SA e TCR BR) *

14 – Diego Gutierrez (Paladini Racing – Toyota – TCR SA) *

15 – Fabio Casagrande (Squadra Martino – Honda – TCR SA e TCR BR) *

16 – Norberto Fontana (Cobra Racing Team – Toyota – TCR SA)

17 – Juan Ángel Rosso (Paladini Racing – Toyota – TCR SA e TCR BR)

18 – Pedro Cardoso (PMO Racing – Peugeot – TCR SA e TCR BR)

19 – Nelson Piquet Jr. (Squadra Martino – Honda – TCR SA e TCR BR)

20 – Yann Ehrlacher (Cyan Racing – Lynk & Co. – TCR World Tour)

ABANDONARAM:

Galid Osman (W2 Pro GP – CUPRA – TCR SA e TCR BR)

Dušan Borković (GOAT Racing – Honda – TCR World Tour)

Thiago Vivacqua (Cobra Racing Team – Toyota – TCR SA e TCR BR)

Juan Manuel Casella (Squadra Martino – Honda – TCR SA e TCR BR)

NÃO CORRERAM:

Matías Rossi (Toyota Team Argentina – Toyota – TCR SA)

Leonel Pernía (PMO Racing – Peugeot – TCR SA)

Guilherme Reischl (W2 Pro GP – CUPRA – TCR SA e TCR BR) *

Marcos Regadas (PMO Racing – Peugeot – TCR SA e TCR BR) *

