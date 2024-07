O fim de semana marca a realização da quarta etapa da temporada 2024 do TCR South America, mas esta passagem por Interlagos tem um sabor especial, com o campeonato recebendo o reforço do grid do TCR World Tour, o Mundial do Conceito TCR.

Criado em 2023 para substituir o WTCR, o TCR World Tour chegou a correr no ano passado junto com o TCR South America, com etapas em El Pinar, no Uruguai, e em Villa Mercedes, na Argentina. Agora, em 2024, enquanto a prova uruguaia foi mantida, Interlagos entrou oficialmente no calendário, marcando o quarto Mundial FIA a correr em São Paulo em 2024, junto com a Fórmula 1, a Fórmula E e o Campeonato Mundial de Endurance.

Em entrevistas ao Motorsport.com, alguns dos principais nomes do TCR South America celebraram o retorno do Mundial e sua estreia no Brasil, mantendo expectativas positivas para o fim de semana.

“Eu acho muito importante [ter o World Tour no Brasil], porque agora ele se tornou um evento FIA”, diz Pedro Cardoso. “Mas vamos encarar o fim de semana como todos os outros. Sabemos que a performance dos pilotos do Mundial será melhor que a nossa. Os carros são um pouco melhores, mas nosso foco está no campeonato brasileiro e no sul-americano”.

Cardoso explicou ainda onde está a diferença na performance entre os carros e os pilotos do TCR South America e do TCR World Tour.

“Na verdade, eles recebem as atualizações antes, todo o desenvolvimento da fábrica é feito diretamente com eles, então tudo chega antes a eles e isso faz com que o carro deles seja melhor. E eles treinam mais”.

“Conhecendo Interlagos, dá para minimizar a diferença. Mas minha preocupação não é disputar com eles, mas sim seguir pontuando no sul-americano e no brasileiro”.

Por outro lado, Galid Osman, atual campeão do TCR Brasil, acredita que os pilotos do sul-americano andarão mais próximos dos do Mundial.

“A expectativa é de que andaremos muito mais próximos deles do que ano passado. As equipes evoluíram, o carro evoluiu. E essa é uma pista que conhecemos, então vejo isso como uma grande vantagem. Mas o foco segue sendo o TCR South America e o TCR Brasil, que já está na penúltima etapa”.

Piloto da W2 Pro GP, Rapha Reis, destacou como os desafios de adaptação a Interlagos podem pesar neste momento.

“Não posso dizer que é uma etapa comum, estamos com os principais pilotos do mundial correndo junto com a gente, e nós em casa, algo que não pudemos fazer ano passado. Isso me deixa animado. Interlagos é uma pista que eu gosto muito, nosso carro sempre anda bem aqui. Então acredito que estamos em uma situação mais próxima. Se não der de igual para igual, que seja o mais próximo possível”.

“Sim, eles têm mais horas de voo, de testes com o carro, mas pouquíssimos andaram em Interlagos, e nós, principalmente os brasileiros, já andamos muito aqui. Então eles devem ter um pouco de dificuldade”.

Já o argentino Matías Rossi vê uma desvantagem pessoal neste fim de semana, pelo fato de não ter nenhum outro carro Toyota no grid do Mundial:

“Não tenho outro Toyota no World Tour, então não tenho uma referência do mesmo carro. Seria um ponto de comparação importante. Para mim, é o primeiro ano, mas estou trabalhando também para ver a categoria cada vez melhor. Acho que o TCR está funcionando bem aqui na América do Sul, e pode melhorar ainda mais, porque há um grande interesse vindo do Brasil. Seria bom termos um nome grande da Stock Car aqui no TCR”.

