A passagem do TCR World Tour por Interlagos neste fim de semana está deixando marcas importantes para o automobilismo nacional, ajudando não somente a promover o circuito paulistano mundialmente como também “aumentando o sarrafo” para as categorias locais. É o que defende Fernando Julianelli, CEO da Vicar.

Em entrevista ao Motorsport.com no paddock de Interlagos, Julianelli falou sobre a vinda do TCR World Tour para São Paulo e como um bom relacionamento com a organização das 6h de São Paulo, do WEC, foi fundamental para viabilizar o evento.

Acho que Interlagos é uma daquelas pistas que qualquer piloto do mundo quer correr. Quando a gente estava conversando para trazer o campeonato para cá, nós tínhamos outras opções e outras prefeituras, pleiteando o evento, mas a gente fez de tudo para fechar”.

“Fica inclusive o meu agradecimento à Aline [Villate] da WEC, porque eles flexibilizaram muitas coisas para que nós pudéssemos entrar e montar a nossa corrida assim que as 6h de São Paulo acabaram”.

“Sabemos que a mobilização é muito grande e os pilotos estão muito contentes. É uma pista que oferece todo o conforto do ponto de vista de produção, segurança e de estrutura para as equipes. São Paulo é uma cidade maravilhosa do ponto de vista hoteleiro, gastronômico, então para a gente esse esforço todo valeu muito a pena”.

E Julianelli acredita que as experiências recentes com os campeonatos mundiais terão um impacto para o automobilismo brasileiro como um todo.

“O sarrafo vai subindo a cada ano. Para nós é uma satisfação enorme termos essa oportunidade, assim como fazemos com a F4 [Brasil], quando eles correm com a F1. Usamos para entender novos procedimentos e ver como podemos melhorar do ponto de vista de gestão e operação das nossas categorias”.

“Então para nós sempre é bom termos esses novos desafios, e trazer o Mundial de TCR é um desses movimentos”.

